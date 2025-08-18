Skims benoemt nieuwe president voor EMEA-regio

Het shapewearmerk Skims van Kim Kardashian heeft Robin Gendron benoemd tot eerste president voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Gendron komt van Michael Kors, waar hij vijftien jaar werkzaam was, waarvan de laatste vier jaar als president EMEA.

Zijn benoeming bij Skims werd gemeld door Business of Fashion (BoF), waartegen Jens Grede, medeoprichter en CEO van Skims, zei: “Zijn leiderschap zal essentieel zijn bij het navigeren door complexe markten.”

Onder leiding van Gendron zal Skims zijn uitrol in de EMEA-regio voortzetten, waar het merk volgens BoF in verschillende winkels in Zwitserland, Turkije en Schotland zal worden gelanceerd. Hiermee heeft het bedrijf ‘hoge verwachtingen voor een snelle opschaling’ voor zijn debuut in EMEA, ondersteund door een regionaal magazijn dat eerder dit jaar werd geopend.

Gendron zal toezicht houden op de uitbreidingsplannen van Skims, inclusief de lancering van de eerste standalone winkels van het merk in Dubai en Londen, gepland voor 2026. Details over de locatie van Skims in Londen kwamen in mei naar buiten, toen werd bevestigd dat het merk een winkel zal openen in Regent Street, waarmee het winkelaanbod in dit gebied wordt uitgebreid.

Dit bouwt voort op een bredere groeistrategie voor Skims, dat van plan is om de komende maanden zeven nieuwe markten te betreden, aldus BoF. In de Verenigde Staten zal het merk dit jaar zestien nieuwe locaties openen, terwijl in Mexico vijf nieuwe winkels gepland zijn via een franchiseovereenkomst.