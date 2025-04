SMCP Group benoemt Kleine Tan tot CEO Azië

Het Franse modeconglomeraat SMCP Group heeft Kleine Tan benoemd tot nieuwe chief executive officer voor de Aziatische tak. Hij volgt Jimmy Lam op, die terugtreedt om "nieuwe kansen buiten de groep na te streven", aldus een persbericht.

Tan, die de functie per 1 april heeft aanvaard, komt over van LVMH, waar hij meest recent president van Loewe Asia was en wordt gecrediteerd voor zijn bijdrage aan de expansie van het merk in de regio. Tan heeft ook verschillende functies bekleed bij Louis Vuitton, in retail en merchandising; Burberry, waar hij regionale retailposities bekleedde; Prada, in vergelijkbare rollen; en Givenchy, als managing director voor Azië-Pacific en VP Japan & APAC.

Bij SMCP treedt hij aan in een tijd waarin het bedrijf een strategisch stappenplan voor Azië blijft implementeren, aldus CEO van de groep, Isabelle Guichot. Ze voegde eraan toe dat ze "er vertrouwen in heeft dat Kleine een nieuwe pragmatische en deskundige visie zal inbrengen, potentiële kansen zal benutten en de teams zal inspireren om nieuwe mijlpalen te bereiken".

In zijn eigen verklaring zei Tan: "Ik ben verheugd om me bij SMCP aan te sluiten. Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met de teams ter plaatse om voort te bouwen op de sterke fundamenten die er al liggen. Ik wil Isabelle Guichot en de rest van het SMCP-managementteam bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld om de ontwikkeling van onze merken in de regio verder te stimuleren."