Sombere toekomst voor Jonathan Andic: van stigmatisering tot het verlies van de erfenis en zijn vertrek bij Mango

Madrid – Een sombere toekomst dreigt voor Jonathan Andic, de oudste zoon van Mango-oprichter Isak Andic. Hij is de enige vertegenwoordiger van de familie in de raad van bestuur, als niet-uitvoerend vicepresident. Op dinsdag 19 mei is hij gearresteerd op verdenking van doodslag op zijn vader. De aanklacht is nu definitief. Een rechter ziet een ‘opeenstapeling van bewijsmateriaal’ dat wijst op zijn ‘actieve en voorbedachte deelname’ aan de dood van Isak Andic. Dit kan slechts op twee manieren aflopen: stigmatisering, zelfs bij vrijspraak, of een veroordeling. Een veroordeling betekent een gevangenisstraf, het verlies van zijn erfenis en zijn volledige vertrek bij Mango.

Een update van de gebeurtenissen van gisteren. Na de schok over de arrestatie van Jonathan Andic door de Mossos d'Esquadra op verdenking van doodslag op zijn vader, is de eens zo veelbelovende erfgenaam van de rijkste man van Catalonië geboeid overgebracht van zijn huis buiten Barcelona naar de rechtbank van Martorell. Daar legde hij een verklaring af voor de verantwoordelijke rechter, Raquel Nieto. Deze eerste verklaring voor de rechter was al sinds eind februari verwacht. De procedure was echter heel anders dan voorzien. De verwachting was een oproep om te getuigen, niet een arrestatie door de regionale politie en een overbrenging naar de rechtbank.

Geboeid en bewaakt door vijf politieagenten arriveerde Andic rond 12:30 uur 's ochtends bij de rechtbank van Martorell om een verklaring af te leggen. Tijdens deze zitting beantwoordde Jonathan Andic, volgens media als El País en El Mundo, alleen vragen van zijn advocaat, Cristobal Martell. Daarna volgde een korte hoorzitting. Het openbaar ministerie, vertegenwoordigd door Teresa Yoldi, eiste voorlopige hechtenis met de mogelijkheid van vrijlating op borgtocht. De rechter ging akkoord met dit verzoek en legde een borgsom van een miljoen euro op. Zijn verdediging bracht dit bedrag binnen een uur bijeen. Gedurende die tijd verbleef Jonathan Andic in de cellen van de rechtbank. Hij verliet de rechtbank uiteindelijk op borgtocht. Als voorwaarden moet hij zijn paspoort inleveren, mag hij Spanje niet verlaten en moet hij zich wekelijks bij de rechtbank melden.

Van tegenstrijdige verklaringen tot technische rapporten

De rechter baseert de voorlopige hechtenis op borgtocht op vijf belangrijke ‘bewijselementen’ die in de aanklacht worden genoemd. Deze elementen komen voort uit de rapporten en het grondige onderzoek van de Catalaanse regionale politie sinds de dood van Isak Andic op zaterdag 14 december 2024. Samen vormen ze een ‘opeenstapeling van aanwijzingen’ die duiden op een zeer waarschijnlijke ‘actieve en voorbedachte deelname’ van Jonathan Andic aan de dood van zijn vader.

Ten eerste verwijst de rechter in de aanklacht, volgens de genoemde media, naar tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan Andic op 14 en 31 december 2024. Aanvankelijk verklaarde hij dat ze samen liepen en zijn vader stopte voor een foto. Op dat moment verloor hij hem uit het oog en vond de vermeende val plaats. In zijn tweede verklaring wijzigde hij dit. Hij liep toen voor zijn vader en kon niet zien hoe hij viel. Hij noemde toen ook niet de mobiele telefoon die in de zak van Isak Andic werd gevonden.

Als tweede bewijselement gelden de eerdere bezoeken van Jonathan Andic aan de locatie. De zoon van de Mango-oprichter beweerde deze bezoeken ongeveer twee weken voor het ongeval te hebben afgelegd. De regionale politie heeft via de locatie van zijn voertuig echter aangetoond dat deze plaatsvonden op 7, 8 en 10 december 2024. Deze frequente bezoeken, zo kort na elkaar en zo dicht bij de gebeurtenis van 14 december, leiden tot de verdenking van voorbedachte rade en planning. Deze verdenkingen staan in de aanklacht. Daarin staat dat Jonathan Andic “een zo discreet mogelijke situatie en omstandigheden probeerde te creëren, zowel voorafgaand aan, tijdens als in de minuten na de val”. Dit wordt afgeleid uit de “verschillende versies en beweringen” die “niet overeenkomen met de werkelijkheid op de dag van de feiten”.

Ten derde zijn er de bevindingen uit de technische rapporten en de autopsie op het lichaam van de Mango-oprichter. Deze documenten concluderen dat Jonathan Andic mogelijk de val van zijn vader heeft gesimuleerd. Hij zou de schoenzolen hebben versleten en een “ronde slipspoor” op de grond hebben gemaakt. Dit kon alleen “opzettelijk door druk uit te oefenen op de grond” gebeuren. Het was een “wrijfactie met de zool van de sneakers van de overledene” die niet “toevallig” kon zijn en “minimaal vier keer in beide richtingen (voor- en achteruit)” moet zijn uitgevoerd. De aanklacht voegt hieraan toe dat “de verwondingen in de autopsie” een val door uitglijden of struikelen “vrijwel uitsluiten”. Isak Andic viel eerder “alsof hij van een glijbaan gleed, met de voeten vooruit”. Zijn lichaam “vertoont geen letsel aan de handpalmen”, waardoor “uitglijden over een steen of een voorwaartse val wordt uitgesloten”.

Het vierde punt waarop de rechter de aanklacht baseert, betreft de mobiele telefoon van de vicepresident van de raad van bestuur. Jonathan Andic is nu formeel verdachte in een zaak van vermoedelijke doodslag. Er zijn verdenkingen over hoe hij van de telefoon afkwam die hij op de dag van de feiten bij zich had. Het ging om een iPhone 14, die hij had vervangen door een 16 Pro. Later beweerde hij dat de telefoon was gestolen tijdens een reis naar Ecuador. Dit gebeurde op een moment dat “samenvalt met de mediaberichten over de heropening van het gerechtelijk onderzoek” in maart 2025.

De ‘obsessie met geld’ van Jonathan Andic

Het vijfde en laatste punt betreft de gegronde verdenkingen over de slechte en verstoorde relatie tussen vader en zoon. De spanningen ontstonden in de periode dat Jonathan Andic, zonder veel succes, de leiding had over Mango. Zoals FashionUnited na de dood van Isak Andic al meldde, eindigde dit met zijn ontslag. Toni Ruiz nam zijn plaats in, eerst als financieel directeur, daarna als algemeen directeur en uiteindelijk als CEO en huidig voorzitter van de raad van bestuur. De aanklacht stelt dat, ondanks de bewering van Jonathan Andic over een goede relatie, “uit de analyse van WhatsApp-berichten het tegendeel blijkt”. De oorzaak is voornamelijk “de obsessie van Jonathan Andic met geld, tot het punt dat hij zijn vader om een vervroegde erfenis vroeg”. De oprichter van Mango “voelde zich gedwongen dit te accepteren om de relatie met zijn zoon te behouden”.

In deze context moet de verdeling van vermogen tijdens het leven van Isak Andic worden gezien. Dit leidde tot de oprichting van verschillende vermogensbeheermaatschappijen voor elk van zijn drie kinderen: Jonathan, Judith en Sara Andic. Dit nieuws kwam enkele weken na de dood van de Mango-oprichter naar buiten. Dit leek toen al te wijzen op de intentie van Isak Andic om zijn vermogen te verdelen. De aanklacht van de rechter stelt nu dat de beslissing om een deel van de erfenis bij leven te verdelen, werd ingegeven door de psycholoog die vader en zoon behandelde. Daarnaast overwoog Isak Andic zijn testament te wijzigen om een stichting voor hulpbehoevenden op te richten. Jonathan Andic was hiervan medio 2024 op de hoogte. Dit leidde tot een “opmerkelijke verandering” in zijn houding tegenover zijn vader. Hij probeerde zich met hem te “verzoenen” en zijn “veranderde houding ten opzichte van geld” te tonen. Deze toenadering wordt gezien als een poging om te voorkomen dat Isak Andic de stichting zou oprichten. De aanklacht benadrukt dat zijn zoon deze stichting na zijn dood “niet heeft opgericht”.

Met de volledige steun van de familie Andic

Na de arrestatie van Jonathan Andic sprak de familie Andic via haar woordvoerders publiekelijk haar “absolute overtuiging” uit over zijn onschuld. Na de bekendmaking van de aanklacht heeft de familie deze overtuiging opnieuw publiekelijk bevestigd. Dit bericht werd aangevuld met een verklaring van Cristóbal Martell, hoofd van het juridische team van Jonathan Andic. De advocaat benadrukt de sombere toekomst die zijn cliënt te wachten staat. Hij noemt de aanklacht wegens doodslag “inconsistent” en stelt dat deze de zoon van Isak Andic “stigmatiseert”, zelfs als hij onschuldig wordt bevonden.

In de meest recente verklaring namens de familie Andic laten woordvoerders aan FashionUnited weten: “De familie wil de onschuld van Jonathan Andic herhalen.” Nu hij formeel verdachte is, “begint het juiste moment om zijn absolute onschuld te bewijzen”, voegen ze toe. Dit sluit aan bij de visie van Cristobal Martell, voor wie “de aanname van doodslag inconsistent is”. “Maar bovenal is het pijnlijk”, en het “stigmatiseert een onschuldige man”. “Nu begint het proces pas echt”, voegt de advocaat toe. Een fase waarin “de waarheid en onschuld” van Jonathan Andic “zullen zegevieren”.

Gevangenisstraf en verlies van de erfenis

In het beste geval, bij vrijspraak, draagt Jonathan Andic voor altijd het stigma van deze beschuldiging met zich mee. In het slechtste geval, bij een veroordeling, wachten hem zware gevolgen. Naast de publieke veroordeling zijn dat een gevangenisstraf, het verlies van de erfenis van zijn vader en uiteraard zijn volledige vertrek bij Mango.

Het Spaanse Wetboek van Strafrecht is hierover duidelijk. Artikel 138 stelt een gevangenisstraf van tien tot 15 jaar voor doodslag. Er kan echter een levenslange gevangenisstraf worden opgelegd als de daad wordt gekwalificeerd als moord op een kwetsbaar persoon vanwege leeftijd, zoals vastgelegd in Artikel 140. Isak Andic was 71 jaar oud op het moment van zijn overlijden.

Een veroordeling heeft gevolgen voor zijn erfenis en zijn relatie met Mango. Het is mogelijk dat het bedrijf, dat nog niet heeft gereageerd, preventieve maatregelen neemt en Jonathan Andic uit de raad van bestuur zet na zijn arrestatie. Een dergelijke beslissing hangt af van de familie Andic. De drie kinderen van Isak Andic bezitten 95 procent van het bedrijfskapitaal. Ondanks interne regels en richtlijnen valt het bedrijf onder de regels voor niet-beursgenoteerde privébedrijven.

Wat de erfenis betreft, regelt het Burgerlijk Wetboek de gevolgen van een veroordeling voor doodslag op zijn vader, voornamelijk in de artikelen 756 en 761. Deze artikelen stellen dat iemand “onbevoegd is om te erven wegens onwaardigheid” als hij “bij onherroepelijk vonnis is veroordeeld voor een aanslag op het leven, of voor het toebrengen van ernstig letsel, of voor het plegen van huiselijk geweld tegen de erflater”, diens “echtgenoot” of een andere naaste. In dat geval, als de “onwaardige” erfgenaam “kinderen of afstammelingen heeft, verkrijgen dezen zijn recht op het wettelijk erfdeel”. Dit zou betekenen dat de zoon van Jonathan Andic en Paula Nata een potentiële erfgenaam van zijn grootvader wordt. Dit hangt er echter van af of hij voor of na de dood van Isak Andic is verwekt. Deze voorwaarde is cruciaal, zoals bepaald in Artikel 29 van het Burgerlijk Wetboek (“het ongeboren kind wordt als geboren beschouwd voor alle gunstige effecten”). Dit zou het geval kunnen zijn, aangezien de geboorte van zijn zoon op zaterdag 13 september 2025 plaatsvond, wat wijst op een conceptie begin december 2024.

In het kort Jonathan Andic, zoon van Mango-oprichter Isak Andic, is gearresteerd en formeel beschuldigd van doodslag op zijn vader. Hem wacht een onzekere toekomst met mogelijke gevangenisstraf en verlies van zijn erfenis.

De rechter heeft voorlopige hechtenis opgelegd, die kan worden afgekocht met een borgsom van een miljoen euro. Dit is gebaseerd op een reeks aanwijzingen die duiden op zijn ‘actieve en voorbedachte’ betrokkenheid bij de dood van zijn vader.

Het onderzoek toont tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan Andic, eerdere bezoeken aan de locatie, technische rapporten die een ongeluk uitsluiten, het verdwijnen van een mobiele telefoon en een gespannen vader-zoonrelatie gekenmerkt door Jonathans ‘obsessie met geld’.