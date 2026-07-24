Spaanse Anekke benoemt nieuwe algemeen directrice

Madrid – Het Spaanse Azzar Group, gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de verkoop van tassen, accessoires en modeartikelen, start een nieuwe fase van groei en internationalisering voor Anekke, haar belangrijkste commerciële merk. Voor dit nieuwe hoofdstuk is de leiding van het merk toevertrouwd aan directrice Brigitte Boehm.

De Azzar Group is in 1996 opgericht in Petrer, Alicante, door de broers en zussen José Ramón, Purificación en Merce Brotons. Zij zijn momenteel respectievelijk de uitvoerend directeur, verkoopdirecteur en hoofd ontwerp en product van de groep. Het bedrijf begon als specialist in lederwaren, met name de productie van tassen. De drie oprichters, de derde generatie van een familie in de tassenindustrie, bouwden voort op hun geërfde expertise.

Winkel van Anekke in de Platería-straat in Murcia (Spanje). Credits: Anekke.

Met deze ‘knowhow’ heeft Azzar Group in haar meer dan dertigjarige geschiedenis haar activiteiten gediversifieerd en opgeschaald. Vandaag de dag is het een multinationale onderneming die actief is in meer dan zestig landen, gericht op de segmenten tassen, kleding en modeaccessoires. Deze artikelen worden ontworpen, geproduceerd en verkocht via licentieovereenkomsten met derden, waaronder collecties voor merken als Kimmidoll, Hello Kitty, Betty Boop en Pepa Pie, en via eigen merken. Het portfolio omvat merken als Dogs by Beluchi en wordt aangevoerd door Anekke. Voor dit belangrijkste merk van het bedrijf uit Alicante start nu een nieuwe fase met de benoeming van Brigitte Boehm als nieuwe algemeen directrice.

Een voormalig directielid van UNOde50 en The Estée Lauder leidt nieuwe groeifase

Het doel is om voort te bouwen op de successen van de afgelopen jaren. Zowel Azzar Group als Anekke hebben een solide basis gelegd voor groei en internationalisering. Ze zijn vaste namen geworden op beurzen als Micam (Milaan), Who’s Next (Parijs), Schick (Salzburg) en Essenz (München). Het Spaanse bedrijf legt haar belangrijkste merk nu in handen van een directrice met een lange en gevestigde carrière. Boehm heeft diverse leidinggevende functies bekleed bij bedrijven als The Estée Lauder Companies, waar ze meer dan twintig jaar werkzaam was. Daar was ze vicepresident en algemeen directrice voor de EMEA- en Indiase markten. Ook was ze ruim twee jaar, van februari 2023 tot oktober 2025, global marketing- en business director bij het Spaanse juwelenmerk UNOde50. Daarna richtte ze zich op strategisch advies voor bedrijven op het gebied van groei, transformatie en internationale expansie. Deze taken legt ze nu neer om zich volledig te wijden aan de uitdaging om deze nieuwe fase van Anekke te leiden.

Brigitte Boehm, algemeen directrice van Anekke. Credits: Anekke.

Met het oog op dit nieuwe hoofdstuk voor het mode-, tassen- en accessoiremerk, deelt Boehm in een exclusief interview met FashionUnited haar enthousiasme. Ze geeft aan dat haar focus ligt op het realiseren van een nieuwe fase van groei en internationalisering. Voor deze doelen wil ze de krachten bundelen met het huidige team en nieuwe aanwinsten. Daarnaast wil ze de kernwaarden van het Anekke-DNA verder uitdiepen. De activiteiten van het merk worden gekenmerkt door de lancering van twee jaarlijkse collecties. Deze collecties staan in het teken van het vrouwelijke personage Anneke en haar kat Towanda, en zijn geïnspireerd op reizen, ervaringen of beroemde vrouwen zoals Virginia Woolf, Amelia Earhart en Coco Chanel.

“Ik ben erg enthousiast over deze nieuwe professionele fase en de kans om bij Anekke aan de slag te gaan, een merk met een heel bijzondere identiteit, een enorm potentieel en een grote internationale uitstraling”, aldus Brigitte Boehm in een exclusieve verklaring aan FashionUnited. Voor dit nieuwe hoofdstuk, zowel persoonlijk als voor het merk, “is mijn doel om bij te dragen aan duurzame en internationale groei door het merk te versterken, nieuwe markten en kanalen te ontwikkelen en de digitale transformatie van het bedrijf te versnellen, waarbij de consument altijd centraal staat in onze beslissingen”. In dat streven, “geloof ik heilig dat een goed merk wordt gebouwd met goede teams”, en juist vanuit die overtuiging, “is het voor mij essentieel om samen te werken met het grote talent dat al in het bedrijf aanwezig is”, en ook “om verder te bouwen aan een organisatie die steeds solider, wendbaarder en beter voorbereid is op de uitdagingen van de toekomst” waar het merk voor staat. Een merk waarmee “ik me zeer identificeer”, voegt Boehm toe, zowel met zijn universum als met zijn “manier van verhalen vertellen, geïnspireerd door moedige, avontuurlijke vrouwen die barrières doorbreken”. “Het is een merk met een ziel”, voegt ze toe, en bovendien “met een boodschap die diep resoneert met mij en mijn eigen manier van omgaan met uitdagingen en nieuwe fasen”.

Carlos Bertran, nieuwe directeur wereldwijde digitale strategie

Naast de benoeming van Brigitte Boehm als algemeen directrice, heeft Anekke Carlos Bertran benoemd tot nieuwe directeur wereldwijde digitale strategie. Bertran heeft een eveneens uitgebreide en solide carrière. Hij heeft ervaring opgedaan in diverse leidinggevende functies bij bedrijven als Danone, Timberland, Mango, Desigual, Veepee en Sprinter. Bij de laatstgenoemde sportketen was hij tot nu toe werkzaam als directeur e-commerce en klantervaring.

Carlos Bertran, directeur wereldwijde digitale strategie van Anekke. Credits: Anekke.

“Grote merken worden gebouwd met geweldige teams”, benadrukt Boehm. Juist daarom is ze “erg enthousiast om Carlos Bertran te verwelkomen, die onlangs bij Anekke is begonnen als directeur wereldwijde digitale strategie”. “Carlos heeft meer dan vijftien jaar ervaring in het leiden van digitale en e-commerce bedrijven en het stimuleren van transformatie- en groeiprojecten in een internationale omgeving”. Vanuit zijn nieuwe functie binnen het bedrijf uit Alicante, “zal hij de wereldwijde digitale strategie van Anekke leiden, met als doel de groei van de digitale business te versnellen, de winstgevendheid te verhogen en onze internationale aanwezigheid verder te ontwikkelen, waarbij onze consumenten altijd centraal staan”. “Zijn komst is een volgende stap in onze inzet voor digitale transformatie”, licht ze toe, en ook “om verder te bouwen aan een Anekke dat klaar is voor de uitdagingen en kansen van de toekomst”.

“Na deze eerste maanden bij Anekke”, het bedrijf waar Bertran, net als Boehm, eind juni is begonnen, “kan ik zeggen dat ik nog enthousiaster ben over het project en het team dat het mogelijk maakt”, aldus de nieuwe directeur wereldwijde digitale strategie van het hoofdmerk van Azzar Group. “We hebben grote uitdagingen en ook grote kansen voor ons”, waarvoor hij zich in ieder geval “zeer gemotiveerd voelt om samen met de rest van het team van het mode- en accessoiremerk verder te bouwen” aan het nieuwe Anekke.