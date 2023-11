Stella McCartney benoemt Amandine Ohayon als CEO

Er is een nieuwe Chief Executive Officer benoemd bij het Britse luxemerk Stella McCartney. Amandine Ohayon zal vanaf 1 december aan het roer staan.

Vanuit Londen volgt Ohayon, Gabriele Maggio op, die in 2019 bij het bedrijf in dienst trad als voorzitter en CEO, en naar verwachting zal vertrekken om andere uitdagingen aan te gaan, aldus WWD, die het nieuws als eerste meldde.

Ohayon was recentelijk meer dan vijf jaar CEO van het Spaanse bruidsmerk Pronovias. Daarvoor bekleedde ze een aantal leidinggevende functies bij beautygigant L'Oréal.

Daar werkte ze voor YSL, Armani Beauty, Giorgio Armani Beauty en Lancome, voornamelijk als general manager, maar ook als marketingdirecteur of productmanager ontwikkeling voor de verschillende merken.

Voormalig Pronovias CEO treedt in dienst bij McCartney

Op haar LinkedIn zegt Ohayon dat ze meer dan 25 jaar ervaring heeft in luxe en dat ze een "bewezen internationaal groeirecord en bedrijfstransformaties in beauty en mode" heeft.

Stella McCartney bevestigde de benoeming van Ohayon in een verklaring aan WWD, waarin ze zei dat "haar vaardigheden op het gebied van leiderschap en merkopbouw waarbij de mens voorop staat in combinatie met haar [vermogen om uit te voeren] cruciaal zijn geweest voor het succes van de merken".

Het bedrijf voegde eraan toe dat het zijn nieuwe leidinggevende had opgedragen het huis op een hoger niveau te brengen en "de ontwikkeling ervan te versnellen op basis van zijn langdurige inzet voor duurzame mode".

Daarnaast merkte ontwerpster Stella McCartney in haar eigen verklaring op dat Ohayons "leiderschap en schat aan ervaring in verschillende bedrijven en regio's sterke troeven zullen zijn om te bouwen aan een schitterende toekomst voor het bedrijf. Haar passie voor geweldige mode en ethische waarden maakt haar een geweldige partner in onze zoektocht naar een duurzame weg naar zakelijk succes."