Sterren nemen afscheid van Valentino in Rome

Anne Hathaway en Donatella Versace waren onder de sterren die vrijdag de uitvaart van de legendarische Italiaanse ontwerper Valentino Garavani bijwoonden. Enkele rouwenden droegen als eerbetoon accenten in zijn kenmerkende rode kleur.

De Basiliek van Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Rome was versierd met kransen van witte rozen. Voor het altaar stond een grote foto van de ontwerper, die maandag op 93-jarige leeftijd overleed.

Gedurende zijn lange carrière kleedde Valentino enkele van 's werelds meest elegante vrouwen, van Elizabeth Taylor en Jackie Kennedy tot prinses Diana, Julia Roberts en Gwyneth Paltrow.

Hollywoodactrice Hathaway was aanwezig bij de uitvaart met haar man Adam Shulman. Ze bracht deze week een eerbetoon aan een ‘titaan van een ontwerper’. Hij was ook een vriend met wie ze danste en karaoke zong.

“Hij maakte mijn wereld zoveel helderder, grootser en heerlijker dan ik ooit had kunnen begrijpen”, schreef ze op Instagram.

“Nu rust hij voor altijd omringd door eeuwige schoonheid, een passend volgend hoofdstuk voor de enige echte keizer die ons allen een erfenis van ongeëvenaarde pracht naliet... Ik hou van je, mijn liefste, en ik mis je nu al”, schreef ze.

Ontwerpers Versace, Tom Ford en Alessandro Michele, de creatief directeur van Valentino, waren ook aanwezig. Net als Pier Paolo Piccioli van Balenciaga, Anna Fendi, Bruno Cucinelli en moderedacteur Anna Wintour.

Onder leiding van Valentino's partner Giancarlo Giammetti droegen de meeste rouwenden zwart. Onder hen waren ook veel medewerkers van Valentino.

Enkelen droegen echter een rode hoed, sjaal of omslagdoek, een verwijzing naar de kenmerkende kleur van de ontwerper.

Valentino overleed maandag in zijn huis in Rome. Zijn kist werd op woensdag en donderdag publiekelijk tentoongesteld in zijn stichting in het stadscentrum.

“De klasse die Valentino had, vinden we nooit meer terug”, zei Francesco Sangiovanni (81), een van de aanwezigen die zijn respect kwam betuigen.

“Hij veroverde de wereld met zijn verfijning... en hij zette Italië op de kaart, omdat hij Italië naar de wereld bracht. De grootste persoonlijkheden droegen Valentino”, vertelde hij aan AFP.