Steve Madden benoemt Zine Mazouzi tot nieuwe CFO

Steve Madden, het gerenommeerde schoenenmerk voor mannen, vrouwen en kinderen, heeft in een persbericht aangekondigd dat Zine Mazouzi, momenteel hoofdaccountant en vice-president van de financiële afdeling, is benoemt tot CFO. Mazouzi zal op 1 januari 2021 beginnen.

Mazouzi zal Arbind Dharia opvolgen, die al sinds oktober 1992 Steve Madden’s CFO was. Mazouzi heeft meer dan twintig jaar ervaring in de schoenenindustrie en in de financiële wereld. Voordat hij bij Steve Madden kwam, bekleedde hij verschillende leidinggevende functies bij Sears & Kmart Footwear Home and Fine Jewelry en Chief Financial Officer van Sears & Kmart Footwear.

“We zijn verheugd dat Zine, die de afgelopen twee jaar deel uitmaakt van ons leiderschapsteam, de functie van Chief Financial Officer op zich neemt. Zijn sterke financiële, operationele en leiderschapservaring - gecombineerd met zijn diepgaande kennis van schoenen, accessoires en detailhandel - zullen Steve Madden helpen winstgevende groei te stimuleren en waarde te creëren voor aandeelhouders op de lange termijn,” reageert CEO Edward Rosenfeld in het persbericht. Mazouzi reageert ook enthousiast in het persbericht: “Ik vind het geweldig om mijn nieuwe rol als CFO op me te nemen. Ik kijk ernaar uit om nauw samen te blijven werken met het leiderschapsteam om onze strategische groei-initiatieven uit te voeren met behoud van onze sterke financiële positie.”

