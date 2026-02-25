Stichting UPV Textiel stelt Maarten van Renssen aan als manager circulaire textielketen

Stichting UPV Textiel versterkt haar team per 1 maart met de aanstelling van Maarten van Renssen. Hij pakt de functie van manager circulaire textielketen op.

In zijn nieuwe rol zal Van Renssen zich hoofdzakelijk richten op de interactie met textielinzamelaars, sorteerders, recyclers en diverse circulaire initiatieven binnen de sector. In het persbericht onderstreept Sekhar Lahiri, directeur van Stichting UPV Textiel, dat de achtergrond van Van Renssen bij partijen als Boer Group en Curitas cruciaal is voor de verdere ontwikkeling van hergebruik en vezel-tot-vezelrecycling. De focus ligt hierbij op het verbinden van verschillende schakels in de keten om gezamenlijk concrete stappen te zetten richting een toekomstbestendig model, aldus het persbericht.

Als organisatie zonder winstoogmerk streeft de stichting naar een betaalbare en efficiënte transitie voor zowel grote als kleine marktpartijen. Het persbericht stelt dat de aanstelling van Van Renssen bijdraagt aan de doelstelling om circulariteit haalbaar te maken voor de gehele sector door middel van innovatie en collectieve slagkracht. Door deze uitbreiding van het managementteam beoogt Stichting UPV Textiel de wettelijke UPV-verplichtingen effectief te vertalen naar operationele verbeteringen in de keten, zo concludeert het persbericht.