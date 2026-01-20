Tiffany & Co. benoemt David Ponzo tot adjunct-directeur. Hij neemt de verantwoordelijkheden over van de voormalige commercieel directeur, Gavin Haig, die vorig jaar vertrok. Ponzo krijgt een nieuw uitgebreide functie bij de juwelier, die eigendom is van LVMH.

Het nieuws is bevestigd aan WWD. President en CEO van Tiffany & Co., Anthony Ledru, zei hierover: “David is een zeer gerespecteerde leider met een uitzonderlijk vermogen om strategische visie, commerciële uitmuntendheid en een diepgaand begrip van de luxeklant te combineren. Zijn wereldwijde ervaring en passie voor uitmuntende retail zijn van groot belang voor de verdere versterking van Tiffany & Co. en de versnelling van onze groei op de lange termijn.”

Volgens de publicatie is Ponzo verantwoordelijk voor het vormgeven van de strategische prioriteiten van Tiffany & Co. via de wereldwijde retail- en commerciële organisatie. Hij houdt toezicht op alle retailzones en commerciële functies. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de juwelen- en high jewellery-productdivisie en een nieuw opgerichte functie voor strategische bedrijfsontwikkeling.

Ponzo is afkomstig van Louis Vuitton, waar hij vijf jaar lang commercieel directeur was. Daarvoor was hij president en CEO van Louis Vuitton Japan en bekleedde hij andere leidinggevende functies bij Swatch Group en Omega.

Zijn meest recente functie bij Louis Vuitton wordt overgenomen door Hugues Bonnet-Masimbert, de CEO van Rimowa, zo meldt WWD op basis van een interne aankondiging. Bonnet-Masimbert start op 1 maart in zijn nieuwe functie en zal toezicht houden op alle geografische zones, internationale retailafdelingen en de klantervaring. Zijn opvolger bij Rimowa is nog niet bekendgemaakt.

Thierry Vasseur is ook gepromoveerd tot uitvoerend vicepresident van juwelen, high jewellery en home & accessories bij Tiffany & Co. In deze uitgebreide functie zal Vasseur toezicht houden op de productmarketing- en merchandisingstrategieën.