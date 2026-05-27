Tod's CEO treedt af

John Galantic, CEO van Tod's SpA, heeft de Italiaanse modegroep verlaten na minder dan twee jaar in functie, meldt Bloomberg. Galantic, die in september 2024 aantrad als CEO, verliet het luxebedrijf, bekend om zijn kenmerkende loafers, eind april. Een woordvoerder van Tod's verklaart dat de Amerikaanse topman om persoonlijke redenen is opgestapt en is teruggekeerd naar de Verenigde Staten. Het Italiaanse bedrijf heeft nog geen opvolger benoemd voor de vacante positie.

Achtergrond leiderschap en privatisering

Voor zijn periode bij Tod's werkte Galantic ongeveer zestien jaar bij het Franse luxemerk Chanel. Daar was hij onder meer verantwoordelijk voor de activiteiten in de Verenigde Staten en andere internationale taken.

Galantic nam het roer over bij Tod's na de privatisering van het merk, wat leidde tot een notering van de Italiaanse beurs. De groep, nog steeds in handen van de familie Della Valle, heeft steun van private-equityfirma L Catterton.

L Catterton, een private-equitygroep gericht op consumentenmerken, hielp bij de privatisering van het Italiaanse modemerk in 2024. De investeringsmaatschappij heeft zelf steun van het Franse luxeconglomeraat LVMH.

Toeleveringsketen onder de loep en tegenwind in de markt

Het afgelopen jaar raakte Tod's betrokken bij een sectorbreed onderzoek van Italiaanse aanklagers naar de toeleveringsketenpraktijken van diverse luxemerken die opereren onder de made-in-Italy-aanduiding. Het onderzoek stuitte op kritiek van Tod's-voorzitter Diego Della Valle. Hij waarschuwde dat het juridische onderzoek de stabiliteit van de luxesector bedreigt.

Naast het vlaggenschiplabel bezit Tod's het premium schoenenmerk Roger Vivier. Galantic is ook bestuurslid bij de Italiaanse luxe autofabrikant Ferrari.