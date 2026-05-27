Tod's CEO treedt af
John Galantic, CEO van Tod's SpA, heeft de Italiaanse modegroep verlaten na minder dan twee jaar in functie, meldt Bloomberg. Galantic, die in september 2024 aantrad als CEO, verliet het luxebedrijf, bekend om zijn kenmerkende loafers, eind april. Een woordvoerder van Tod's verklaart dat de Amerikaanse topman om persoonlijke redenen is opgestapt en is teruggekeerd naar de Verenigde Staten. Het Italiaanse bedrijf heeft nog geen opvolger benoemd voor de vacante positie.
Achtergrond leiderschap en privatisering
Voor zijn periode bij Tod's werkte Galantic ongeveer zestien jaar bij het Franse luxemerk Chanel. Daar was hij onder meer verantwoordelijk voor de activiteiten in de Verenigde Staten en andere internationale taken.
Galantic nam het roer over bij Tod's na de privatisering van het merk, wat leidde tot een notering van de Italiaanse beurs. De groep, nog steeds in handen van de familie Della Valle, heeft steun van private-equityfirma L Catterton.
L Catterton, een private-equitygroep gericht op consumentenmerken, hielp bij de privatisering van het Italiaanse modemerk in 2024. De investeringsmaatschappij heeft zelf steun van het Franse luxeconglomeraat LVMH.
Toeleveringsketen onder de loep en tegenwind in de markt
Het afgelopen jaar raakte Tod's betrokken bij een sectorbreed onderzoek van Italiaanse aanklagers naar de toeleveringsketenpraktijken van diverse luxemerken die opereren onder de made-in-Italy-aanduiding. Het onderzoek stuitte op kritiek van Tod's-voorzitter Diego Della Valle. Hij waarschuwde dat het juridische onderzoek de stabiliteit van de luxesector bedreigt.
Naast het vlaggenschiplabel bezit Tod's het premium schoenenmerk Roger Vivier. Galantic is ook bestuurslid bij de Italiaanse luxe autofabrikant Ferrari.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.