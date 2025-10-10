Toms benoemt Jessica Alsing tot CEO

Schoenenmerk Toms, bekend om zijn maatschappelijke impact, heeft schoenenindustrie-veteraan Jessica Alsing benoemd tot nieuwe chief executive officer. Alsing was de afgelopen maanden al als consultant voor het bedrijf werkzaam. Ze brengt veel ervaring in schoenen, digitale marketing en wereldwijde merkopbouw met zich mee. Daarnaast deelt ze de overtuiging van Toms om ondernemen in te zetten voor een goed doel.

Voordat ze bij Toms kwam, werkte Alsing bijna tien jaar bij Crocs. Daar was ze vicepresident internationale digitale commercie. Meest recent was ze chief digital officer bij Grendene Global Brands.

Alsing zal Toms door de volgende fase van groei en innovatie leiden. Het doel is om de positie als stijlbewuste leider in de schoenenindustrie te versterken. Ze is van plan zich te richten op merksamenwerkingen die fans verrassen en inspireren. Ook wil ze de groothandelsactiviteiten van het bedrijf uitbreiden. Met haar expertise in digitale marketing zal ze influencers en content creators inzetten als ambassadeurs van het merk. Alsing wil de kenmerkende alpargatas herintroduceren. Ze merkt op dat met de huidige nostalgietrend en de populariteit van instappers, er ‘nooit een beter moment is geweest om onze kenmerkende alpargatas opnieuw te introduceren en ons leiderschap in espadrilles te versterken, voortbouwend op de TOMS-essentie van een eindeloze zomer’.

Bestuurslid Thomas Brady sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe CEO: “Met Jessica’s uitgebreide ervaring in het leiden van wereldwijd relevante schoenenbedrijven en haar bewezen vermogen om zowel groei als impact te realiseren, zijn we ervan overtuigd dat zij de juiste leider is om TOMS naar de volgende generatie te stuwen”.

Sinds de oprichting in 2006 heeft Toms doelgericht geopereerd. Het bedrijf heeft meer dan 200 miljoen dollar aan donaties en subsidies gegeven en daarmee de levens van meer dan 105 miljoen mensen beïnvloed. Alsing bevestigde haar toewijding aan deze erfenis: “Mijn focus voor de toekomst is duidelijk: eren wat dit merk iconisch heeft gemaakt, terwijl we moedig doorstoten naar wat hierna komt”.