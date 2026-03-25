Top van sportbedrijf On opgeschud

Het Zwitserse sportkledingmerk On onthult een vernieuwde organisatiestructuur ter voorbereiding op een nieuwe fase van wereldwijde expansie. De wijzigingen, van kracht per 1 mei 2026, zorgen voor een betere afstemming tussen de strategie van de oprichters en de operationele uitvoering. Dit na een boekjaar met een jaaromzet van meer dan drie miljard Zwitserse frank (3,80 miljard dollar).

Medeoprichters nemen gezamenlijke leiderschapsrollen op zich

Onder het nieuwe model fungeren medeoprichters David Allemann en Caspar Coppetti als co-CEO's. Beiden behouden hun posities als uitvoerend co-voorzitter van de raad van bestuur. Deze verschuiving brengt langetermijnleiderschap in directe lijn met de dagelijkse verantwoordelijkheid.

Medeoprichter Olivier Bernhard blijft uitvoerend lid van de raad van bestuur, met focus op prestatieproducten en atleten. Volgens Allemann kan het merk sneller handelen en de focus op productinnovatie behouden door de visie van de oprichters te verenigen met de operationele kern.

Directeur Martin Hoffmann vertrekt

Na een dienstverband van dertien jaar, waarvan vijf jaar als directeur, besluit Martin Hoffmann te vertrekken. Hoffmann, voorheen financieel directeur, is verantwoordelijk voor het financiële raamwerk dat de transformatie van het merk van Zwitserse startup naar wereldleider mogelijk maakte.

Hoffmann blijft tot maart 2027 adviseur voor een soepele overdracht aan Frank Sluis, de nieuwe financieel directeur per 1 mei 2026. Na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering op 28 mei 2026 volgt een voorstel tot omzetting van Hoffmanns 16,25 miljoen Klasse B-stemrechten in 1,63 miljoen gewone Klasse A-aandelen.

Scott Maguire gepromoveerd tot president en operationeel directeur

Als onderdeel van de leiderschapsevolutie krijgt Scott Maguire de rol van president en operationeel directeur. Maguire wordt verantwoordelijk voor de gehele waardeketen, inclusief onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing en wereldwijde commerciële activiteiten.

Sinds zijn komst bij het Zwitserse bedrijf is Maguire verantwoordelijk voor de opschaling van de revolutionaire LightSpray-technologie en de ontwikkeling van Superfoam-innovaties. Bernhard omschrijft Maguire als een productgerichte leider die de motor van het merk kan versterken tijdens de internationale groei.