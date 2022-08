Topshop oprichter Ralph Halpern overleden (83)

Ralph Halpern, de bedenker van Topshop, is volgens verschillende media op 83-jarige leeftijd overleden.

Halpern was van eind jaren zeventig tot begin jaren negentig directeur van de Burton Group, een detailhandelsketen in herenkleding. In deze periode was hij betrokken bij de oprichting van Topshop, dat zich in de jaren 1990 en 2000 sterk groeide.

Halpern veranderde de Burton Group van een enkel herenmodefabrikant door introductie met merken als Dorothy Perkins en Evans. Later voegde hij ook warenhuizen Debenhams en Harvey Nichols aan het portfolio toe.

In 1986 werd Halpern geridderd door de regering van Margaret Thatcher. In 1991 werd hij echter door het bestuur van de detailhandelsgroep afgezet en verhuisde hij uiteindelijk naar Miami, Florida.

Na zijn vertrek richtte de nieuwe Burton Group CEO John Horner de Arcadia Group op en splitste hij Debenhams af, dat werd overgenomen door een private equity groep. Zowel Arcadia als Debenhams zijn sindsdien failliet gegaan als gevolg van de pandemie, en terwijl Debenhams werd overgenomen door Boohoo, werden Topshop, Topman en Miss Selfridges overgenomen door online retailer Asos. Al deze merken zijn nu alleen nog online actief.

In een gesprek met de Financial Times zei Halperns dochter, Jenny Halpern Prince, over de nalatenschap van haar vader: "Onze vader heeft een onvervangbare stempel gedrukt op de geest van ondernemerschap en het Britse winkellandschap, en hij deed dat op zijn eigen heel speciale manier.”

