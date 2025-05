Tory Burch reorganiseert management voor o.m. Europa

Het Amerikaanse modebedrijf Tory Burch LLC heeft het managementteam voor de internationale activiteiten gereorganiseerd. Aan het hoofd staat nu Thibault Villet, die is gepromoveerd tot President, International Director voor APAC, Japan en EUME.

Villet kwam eind 2020 bij Tory Burch en nam als President van APAC de leiding over de activiteiten in de regio Azië-Pacific. In 2023 werd zijn verantwoordelijkheidsgebied uitgebreid met Japan en nu is hij ook verantwoordelijk voor Europa en het Midden-Oosten.

Onder Villets leiding is Paolo Zullo vanaf juli als President van Europa en het Midden-Oosten verantwoordelijk voor de winkels, de groothandel en de e-commerce in de betreffende markten.

De nieuwe China-directeur Joshua Chen komt van Loewe

Zullo’s huidige functie als President van China wordt op 30 juni overgenomen door Joshua Chen. Hij was voorheen Managing Director voor China bij modehuis Loewe, dat onderdeel is van het Franse luxeconcern LVMH. Daarvoor werkte hij onder meer bij Louis Vuitton China.

Tot het internationale managementteam behoren verder Edouard Roche, de President van Japan, en Carol Chiu, de SVP, General Manager van Asia Retail. Ze rapporteren allemaal aan Villet, die op zijn beurt direct rapporteert aan CEO Pierre-Yves Roussel.

“Thibault is een uitzonderlijke leider en ik ben erg blij zijn verantwoordelijkheden uit te breiden met Europa en het Midden-Oosten, omdat we het merk wereldwijd verder willen uitbouwen”, aldus Roussel in een verklaring die woensdag werd gepubliceerd. “Met zijn diepgaande expertise op het gebied van regionale marktdynamiek, internationale business development en intercultureel teammanagement is Thibault bij uitstek geschikt om deze belangrijke regio's naar blijvend succes te leiden.”