Under Armour kondigt wijzigingen in directie aan om transformatie te versnellen

Het Amerikaanse sportkledingmerk Under Armour maakt een reeks benoemingen in het senior management bekend. Doel is versterking van de wereldwijde product-, merk- en marktactiviteiten. De wijzigingen gaan in op 2 februari 2026. Ze moeten de go-to-market strategie van het bedrijf onder één operationeel model brengen voor duurzame groei en betere financiële prestaties.

Benoemingen voor merchandising en regionale activiteiten

Kara Trent wordt chief merchandising officer. In deze functie krijgt zij de leiding over categoriemanagement en go-to-market initiatieven. Haar verantwoordelijkheden omvatten de productlijnarchitectuur, assortimentsplanning en kanaalsegmentatie. Trent heeft 24 jaar ervaring in de sector. Eerder was zij president van Amerika. In haar nieuwe rol richt zij zich op margeoptimalisatie en verbetering van de productiviteit van voorraadeenheden.

Adam Peake volgt Trent op als president Amerika. Hij leidt de activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika. Peake heeft meer dan 25 jaar leidinggevende ervaring, waarvan zestien jaar bij het in Baltimore gevestigde bedrijf in verschillende senior functies op het gebied van verkoop, marketing en schoeisel. Meest recent was hij senior vice president strategie. Peake krijgt de opdracht om omnichannel groei te versnellen en de merkrelevantie in de grootste regio van het bedrijf te versterken.

Creatieve continuïteit en adviserende functies

Yassine Saidi trad in 2024 toe tot de groep als chief product officer. Hij stapt over naar een nieuw gecreëerde functie als senior adviseur voor design en expressie. In deze adviserende rol richt Saidi zich op creatieve continuïteit en de evolutie van de designtaal van het merk. Hij blijft naar verwachting de langetermijn esthetische richting van het bedrijf vormgeven en creatieve grenzen verleggen.

President en chief executive officer Kevin Plank stelt dat deze stappen de duidelijkheid en samenhang bieden die nodig zijn voor de volgende fase van de transformatie van het merk. De herstructurering volgt op de recent aangekondigde wisseling van de chief financial officer functie. Reza Taleghani volgt in februari 2026 David Bergman op.