Uniqlo CEO verlaat Softbank bestuur, nog geen pensioenplannen

Tadashi Yanai, oprichter en CEO van Uniqlo moederbedrijf Fast Retailing, stapt eind deze maand op als onafhankelijk bestuurder van de Japanse SoftBank Group Corp. Hij wil zich gaan concentreren op zijn mode-activiteiten, zo schrijft Reuters.

De zeventigjarige Yanai, die 18 jaar lang bestuurder was van Softbank en zich vaak kritisch uitliet over de beslissingen van Softbank oprichter en CEO Masayoshi Son, zei ooit dat hij op zijn vijfenzestigste met pensioen zou gaan, maar geeft geen indicatie binnenkort bij Fast Retailing te willen stoppen.

Volgens Reuters wil Yanai niet dat een van zijn twee zoons het van hem overneemt als CEO, hoewel beiden vorig jaar promotie maakten en tot directeuren van het bedrijf werden benoemd. Tot de mogelijke opvolgers van Yanai behoren financiële topman Takeshi Okazaki, Uniqlo China topman Pan Ning en Maki Akaida, het hoofd van de Japanse activiteiten van Uniqlo.

Ondertussen boekt Uniqlo grote technologische vorderingen en maakt het bedrijf zich op voor de toekomst. Vorig jaar verving het negentig procent van de werknemers in de flagshipmagazijn in Tokyo met robots en inmiddels heeft het met behulp van de Japanse startup Mujin een manier gevonden om volledig geautomatiseerd te worden.

In een land als Japan, waar de vergrijzende bevolking tot schaarste op de arbeidsmarkt heeft geleid, biedt dit uitkomst. De nieuwe robot kan met een arm T-shirts oppakken en ze netjes in dozen plaatsen, klaar voor levering aan de klant. Dit is een enorme prestatie, want het oprapen van zachte producten als kleding is voor robots altijd vrijwel onmogelijk geweest. “We hebben samenwerkingen met modebedrijven altijd uitgesteld omdat het zo moeilijk is,” zei Issei Takino, mede-oprichter en CEO van Mujin in een interview met de Financial Times. “Maar de kracht van Fast Retailing is hun vermogen om hun hele toeleveringsketen te reorganiseren om automatisering mogelijk te maken. Als we deze uitdaging zouden aangaan, dan zouden we dat met Fast Retailing doen.”

Foto: Tadashi Yanai via Sajjad Hussain / AFP