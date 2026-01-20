Valentino, de Romeinse couturier en zijn liefde voor rood

Couturier Valentino Garavani, symbool van de dolce vita uit de jaren zestig, is maandag op 93-jarige leeftijd overleden. Hij was de uitvinder van een Romeinse haute couture met sensuele en tijdloze lijnen. Hiermee kleedde hij bijna een halve eeuw lang de grootste iconen ter wereld.

Van Elizabeth Taylor en Audrey Hepburn tot Julia Roberts en Gwyneth Paltrow, Valentino specialiseerde zich in het kleden van heel Hollywood. Hij bouwde vaak vriendschappen op met zijn muzen. Zijn adresboek bevatte de wereldtop: Lady Diana, Nancy Reagan en Jackie Kennedy, die hem wereldwijde bekendheid bezorgde.

Als estheet met een eeuwig gebruinde huid leidde hij een weelderig leven. Hij reisde met zijn vijf mopshonden in zijn privéjet tussen zijn Romeinse paleis, zijn kasteel nabij Parijs en zijn 50 meter lange jacht.

Een recente foto van Valentino Garavani Credits: Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP

De Parijse leerschool en de obsessie voor schoonheid

Geboren op 11 mei 1932 in Voghera in een bourgeoisgezin, ontwikkelde de jonge Valentino al vroeg een passie voor mode. “Ik heb deze ziekte al sinds ik klein ben, ik hou alleen van mooie dingen”, vertrouwde hij toe aan het tijdschrift Elle. “Ik zie niet graag vrouwen met schreeuwerige make-up en vormeloze broeken. Dat is een teken van gebrek aan zelfrespect.”

Op 17-jarige leeftijd verliet hij Italië voor Parijs om te studeren aan de Beaux-Arts en de Chambre syndicale de la couture. Gekenmerkt door de esthetiek van Christian Dior – de ingesnoerde taille en naaldhakken – trad hij in 1952 in dienst bij het huis Jean Dessès, en in 1957 bij Guy Laroche. Toen hij in 1959 besloot terug te keren naar Rome, waren zijn collega's verbaasd. “Rome was niets, het was in vergelijking een provinciestad!”, herinnerde ontwerpster Jacqueline de Ribes zich.

Keizerlijk rood en de wereldwijde opkomst

Toch was het in de Eeuwige Stad waar hij in 1960 zijn modehuis oprichtte met Giancarlo Giammetti, zijn partner en onvoorwaardelijke steun. Giammetti wist het merk om te vormen tot een internationaal imperium. “Al meer dan 45 jaar de vriend, minnaar en werknemer van Valentino zijn, vergt veel geduld”, grapte Giammetti in de documentaire ‘Valentino, de laatste keizer’.

In de jaren zestig, toen Rome dankzij de Cinecittà-studio's een filiaal van Hollywood werd, stroomden de sterren naar zijn atelier. In 1962 presenteerde hij in Florence zijn eerste collectie, gekenmerkt door zijn iconische ‘Valentino-rood’. Zijn ontmoeting met Jackie Kennedy in 1964 was een keerpunt in zijn carrière. Zij koos een van zijn ivoorkleurige creaties voor haar huwelijk met Aristoteles Onassis in 1968, wat een enorm succes in de Verenigde Staten teweegbracht.

Een erfenis van elegantie en vakmanschap

Als boegbeeld van de Italiaanse haute couture wist Valentino Italiaans vakmanschap, Franse techniek en Amerikaans zakelijk inzicht te combineren. Zijn creaties, volledig met de hand genaaid, volgden de contouren van het lichaam voor een koninklijke uitstraling. Volgens hem “moet een vrouw de aandacht trekken als ze een kamer binnenkomt”.

Na het ontvangen van de Légion d'honneur in Parijs in 2006 en de uitbundige viering van zijn 45-jarige carrière, ging hij in januari 2008 met pensioen. Zoals Giancarlo Giammetti destijds zei: “Valentino zal de laatste zijn in een lijn van grote namen die zijn naam heeft verbonden aan een merk dat het verschil tussen gisteren en vandaag kan definiëren.”

Colman Domingo in Valentino, januari 2026. Credits: Valentino / Getty.

Credits: Valentino SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Valentino herfst-winter 2025, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.