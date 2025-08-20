Valentino vaart nieuwe koers met Riccardo Bellini als CEO

Maison Valentino heeft zojuist de benoeming van Riccardo Bellini als nieuwe algemeen directeur, per september 2025, aangekondigd. Zijn komst volgt op het vertrek van Jacopo Venturini vorige week, op een bijzonder gevoelig moment voor het Romeinse modehuis. Valentino bevindt zich in een overgangsfase, gekenmerkt door dalende marges en de uitdaging om de creatieve visie van Alessandro Michele te vertalen naar duurzame commerciële resultaten.

In deze context omschrijft het Italiaanse bedrijf de benoeming in zijn persbericht als een strategische stap in de evolutie van het merk. “Met de komst van Riccardo geven we de koers van Valentino een impuls. Zijn uitgebreide ervaring in de luxesector, zijn strategische visie en bewezen leiderschap, gecombineerd met de krachtige creatieve visie van Alessandro Michele, zullen het modehuis vooruit helpen en zijn unieke identiteit versterken”, verklaarde Rachid Mohamed Rachid, CEO van Valentino, in een bericht op het sociale netwerk LinkedIn.

In zijn eerste verklaring benadrukte Bellini het iconische karakter van het modehuis en het belang van zijn erfgoed: “Valentino combineert een buitengewoon erfgoed en uniek vakmanschap met een eigen creatieve stem. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Alessandro Michele en de teams van het modehuis om de tijdloze waarden te vieren en tegelijkertijd een nieuw hoofdstuk te schrijven”, aldus Bellini.

Met drie decennia internationale ervaring brengt Bellini een solide profiel in het management van grote mode- en luxemerken met zich mee. Tot nu toe was hij algemeen directeur van Mayhoola Investments LLC, de grootste aandeelhouder van Valentino, waar hij toezicht hield op een portfolio met Balmain, Pal Zileri en de luxe Beymen warenhuizen in Istanbul, Turkije.

Eerder was hij algemeen directeur van Maison Margiela en Chloé, na een lange carrière bij Diesel en Procter & Gamble. Daarnaast maakte hij deel uit van de Fashion Task Force van het Sustainable Markets Initiative en de Europese adviesraad van Conservation International.