Van inkoper naar docent: hoe Wolter Pot zijn kennis en passie voor mode doorgeeft aan de volgende generatie

Na jaren als inkoper gewerkt te hebben bij retailer Four Amsterdam, verruilde Wolter Pot het bedrijfsleven voor het klaslokaal. Als docent Fashion Design bij Koning Willem 1 College begeleidt hij studenten in hun creatieve ontwikkeling en deelt hij zijn passie voor mode en vakmanschap. Tegenover FashionUnited vertelt hij over de overstap naar het onderwijs, de lessen die hij zelf leerde en waarom hij nog geen moment spijt heeft gehad van zijn keuze.

1. Na jarenlang inkoper te zijn geweest bij Four Amsterdam besloot je de stap naar het onderwijs te maken. Waarom? Wat trok je aan in het onderwijs?

Ik zou mezelf omschrijven als een echte fashion nerd. Als ik ergens verliefd op ben, wil ik er ook echt álles over weten. Naast mijn werk als inkoper bij Four verzorgde ik ook de seizoens trainingen voor het winkelpersoneel. Ik kon uren praten over een bepaalde pasvorm of stof en waarom die zo bijzonder is.

Mode in Nederland is best lastig. Na een jaar merkte ik dat het werk als buyer niet meer aansloot bij wat ik eigenlijk zo mooi vond aan mode. Het begon te knagen. Ik was ooit begonnen vanuit de liefde voor het ambacht en echt mooie kleding, maar dat gevoel raakte ik steeds meer kwijt.

Ik heb Fashion Design gestudeerd aan ArtEZ en een oud-klasgenoot benaderde me voor deze baan. Ik ben erover gaan nadenken en dacht uiteindelijk: waarom eigenlijk niet? Betaald worden om je kennis te delen klonk mij als muziek in de oren.

Tegelijkertijd vond ik het ontzettend spannend. Mijn vorige baan had een bepaald aanzien en dat vond ik ergens ook wel prettig. Toch heb ik de stap gezet, omdat die baan me simpelweg niet meer de voldoening gaf die ik er eerst uithaalde.

2. Hoe was het afgelopen jaar voor je in het onderwijs? Hoe kijk je terug op je eerste volledige schooljaar?

Het was een heel bijzonder jaar. Ik dacht van tevoren al dat ik het leuk zou vinden, maar het is eigenlijk nog veel mooier dan ik had verwacht. Er zit iets magisch in het begeleiden van jonge mensen die volop in hun creatieve ontwikkeling zitten. Dat je daar een bijdrage aan mag leveren, vind ik heel bijzonder.

Twee weken geleden hadden we onze graduation show, waar de studenten die ik heb begeleid hun collecties presenteerden. Dan kan ik alleen maar ontzettend trots zijn. Tekeningen waar we maanden samen aan hebben gewerkt, staan ineens als echte kleding op de runway.

Natuurlijk vond ik het in het begin spannend om iedere dag voor een groep te staan, maar ik merk dat het me heel goed past. Ik vind het leuk om te spreken en ben niet snel zenuwachtig. Daarnaast volg ik één dag per week de PDG-opleiding, een opleiding voor professionals die docent willen worden in het mbo. Die opleiding geeft me veel houvast bij het voorbereiden van lessen en leert me hoe je pedagogisch verantwoord met studenten omgaat. Dat vind ik ontzettend interessant, maar ook best confronterend. Ik heb het afgelopen jaar veel over mezelf geleerd en patronen ontdekt waar ik me eerder niet bewust van was.

3. Wat doe je in je huidige functie precies? Hoe ziet een gemiddelde dag eruit?

Ik geef Fashion Design aan leerjaar 2 en 3, waarbij leerjaar 3 de examenklas is. Elk schooljaar is verdeeld in vier periodes, waarin steeds een ander onderwerp centraal staat. Denk bijvoorbeeld aan outerwear.

Voor iedere periode schrijf ik een opdracht waarin verschillende onderdelen van het ontwerpproces aan bod komen: van inspiratie verzamelen en stoffen selecteren tot mouleren met bestaande kledingstukken en verschillende manieren van tekenen. Ik probeer studenten zoveel mogelijk technieken aan te reiken, zodat ze in hun laatste jaar zelf kunnen kiezen welke werkwijze het beste bij hen past.

Naast het lesgeven ben ik verantwoordelijk voor onze social media en de creative direction van de eindshow. Ik denk na over welke projecten we laten zien, hoe de show eruit komt te zien, de introvideo, het boekje met de teksten over de examencollecties en noem maar op. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen.

Daarnaast ben je natuurlijk lessen aan het voorbereiden, opdrachten aan het nakijken en voortdurend bezig met de ontwikkeling van het onderwijs.

Creatie van student Lana van der Beek Credits: Lana van der Beek via Wolter Pot

4. Wat vind je de mooiste kanten van het vak?

Het mooiste vind ik dat je studenten echt ziet groeien. Je ziet ze in een jaar tijd enorm ontwikkelen.

Dit jaar gaan zestien van mijn studenten doorstuderen aan het hbo, onder andere aan ArtEZ, Amsterdam Fashion Institute (AMFI) en Willem de Kooning Academie. Ik heb ze begeleid bij het maken van hun toelatingsportfolio. Als ze vervolgens worden aangenomen, ben ik zo trots als een vader.

Daarnaast vind ik het fantastisch om te zien wanneer iemand vastloopt en je door een paar goede gesprekken merkt dat iemand langzaam weer opbloeit. Uiteindelijk komen studenten vaak zelf met oplossingen waar je zelf niet eens aan had gedacht. Dat proces vind ik misschien wel het mooiste van alles.

5. Waar kun je jezelf helemaal in kwijt in je nieuwe rol?

Vooral in het overdragen van kennis. Bij mijn vorige baan werd ik soms een beetje uitgelachen omdat ik eindeloos kon doorgaan over een bepaalde stof of een specifieke constructie. Hier worden juist die eigenaardigheden gewaardeerd. Dat vind ik echt bijzonder.

Onze onderwijsmanager, Kelly Geurts, geeft ons bovendien veel vrijheid in de ontwikkeling van onze lessen en in de creatieve invulling van de eindshow. Dat vertrouwen is ontzettend fijn en zorgt ervoor dat je echt het beste uit jezelf kunt halen.

6. Wat neem je mee uit je ervaring als inkoper bij Four naar je huidige functie?

Als inkoper heb ik heel goed leren collectioneren. Daarmee bedoel ik dat ik altijd naar het grotere geheel kijk. Is er genoeg variatie in silhouetten? Kloppen de kleuren en materialen? Is de balans tussen commerciële en meer uitgesproken ontwerpen goed?

Die manier van kijken gebruik ik nu ook bij studenten. Alleen staat daarbij altijd centraal wat de student zelf wil vertellen met zijn of haar collectie.

Daarnaast heb ik met vrijwel alle grote modemerken samengewerkt. Dat levert tijdens de lessen veel leuke gesprekken en praktijkvoorbeelden op. Het maakt de stof tastbaar voor studenten en ik merk dat ze daardoor sneller aannemen wat ik vertel.

Ik ben eigenlijk een wandelende encyclopedie als het om mode gaat.

Werk van student Denzell La Cruz Credits: Denzell La Cruz via Wolter Pot

7. Wat heb jij geleerd van je studenten en collega’s?

Dat voor de klas staan één grote spiegel is. Als een klas echt niet te houden is, heeft dat vaak ook iets met jezelf te maken. Dat is soms best lastig om toe te geven.

Daarom probeer ik mijn lessen heel afwisselend te maken. Studenten hebben tegenwoordig een korte spanningsboog, dus het is aan ons als docent om ze nieuwsgierig en betrokken te houden. Dat vind ik ook een mooie uitdaging.

8. Hoe kijk je naar de toekomst?

Ik vind het heel prettig dat ik nu een volledig schooljaar heb gedraaid. Daardoor sta ik volgend jaar met veel meer zelfvertrouwen voor de klas.

Mijn tweedejaars klas gaat volgend jaar afstuderen. Het is een ontzettend talentvolle groep met wie ik afgelopen april ook op inspiratiereis naar Milaan ben geweest. Het is een bijzondere klas en ik heb enorm veel zin om hen tijdens hun afstudeerjaar te begeleiden.

9. Heb je tips voor andere modeprofessionals die overwegen de stap naar het onderwijs te maken?

Wees niet bang om het over een andere boeg te gooien.

Ik probeer mijn studenten ook altijd mee te geven dat als je ongelukkig bent in je werk of in je leven, jij uiteindelijk de enige bent die daar iets aan kan veranderen. Dat is spannend en vaak ook ongemakkelijk, maar wel noodzakelijk.

Ik vond het zelf ontzettend eng om deze keuze te maken. Ik was voortdurend bezig met wat anderen ervan zouden vinden dat ik les ging geven op het mbo in Den Bosch. Uiteindelijk bleek dat helemaal niemand zich daarmee bezighoudt.

Ik werk parttime in het onderwijs en daarnaast werk ik nog steeds als zelfstandige. Ik doe stylingklussen, schrijf over mode en maak een podcast. Daardoor blijf ik dicht op de praktijk zitten, blijf ik mezelf ontwikkelen en kan ik die actuele kennis weer de klas in meenemen. Dat is niet alleen waardevol voor mij, maar ook voor de opleiding en mijn studenten.

Creatie van student Juul Timmers Credits: Juul Timmers via Wolter Pot

Dit interview is schriftelijk afgenomen.