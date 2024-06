Verandering aan de top bij Wolford: CEO Silvia Azzali verlaat het bedrijf

Wolford zal door moeten zonder Chief Executive Officer (CEO) Silvia Azzali.

De voorzitster van de Raad van Bestuur en CEO heeft een overeenkomst bereikt met de Raad van Commissarissen van de Oostenrijkse kledingleverancier om haar bestuursmandaat met wederzijdse goedkeuring per 14 juni te beëindigen, zo maakte Wolford AG donderdag bekend.

Azzali trad in november 2019 in dienst bij Wolford en nam aanvankelijk de rol van Chief Commercial Officer op zich voordat ze in augustus 2023 werd benoemd tot Managing Director. Eerder deelde ze de leiding van het bedrijf met Chief Operating Officer (COO) Andrew Thorndike en daarna tijdelijk met Paul Kotrba na het vertrek van CEO Axel Dreher in oktober 2019. Gedurende haar tijd aan het roer van het bedrijf heeft ze met succes een nieuwe merk- en productstrategie voor Wolford ontwikkeld en geïmplementeerd, de omzet continu verhoogd, het EBITDA-verlies van 2022 omgebogen en de eerste positieve ongecorrigeerde EBITDA sinds 2016 gerealiseerd, aldus het persbericht.

Interne opvolging

De opvolger van de vertrekkende directeur is al benoemd. Regis Rimbert, die sinds mei Chief Transformation Officer was in de Raad van Bestuur van Wolford AG, is benoemd tot CEO voor een periode van drie jaar.

Voorafgaand aan zijn tijd bij Wolford deed de aangestelde CEO zijn eerste ervaring op in verschillende managementfuncties bij de Italiaanse Prada Group en Christian Dior. Hij was ook Chief Commercial Officer en Head of Sales bij Wolford van 2009 tot 2013 voordat hij overstapte naar Lanvin. Daar bekleedde hij vijf jaar lang de functie van Group Retail, E-Commerce & Licences Director, zoals blijkt uit zijn profiel op het Linkedin-carrièrenetwerk.