Vestiaire Collective benoemt Bernard Osta tot algemeen directeur

Luxe wederverkoopplatform Vestiaire Collective benoemt Bernard Osta tot nieuwe algemeen directeur. Osta volgt Maximilian Bittner op, die sinds 2018 aan het roer stond.

De aanstelling van Osta markeert het begin van een ‘nieuwe groeifase’, aldus Vestiaire Collective in een persbericht. De bestuurder is al sinds 2021 werkzaam bij het bedrijf, aanvankelijk als strategisch directeur en sinds september 2023 als financieel directeur.

Daarvoor was Osta vijftien jaar werkzaam als investeringsbankier, waarbij hij strategisch advies gaf aan bedrijven voor Lazard en later Goldman Sachs. Momenteel bekleedt hij een onafhankelijke positie in de raad van commissarissen van mediagroep Vivendi.

In een gezamenlijke verklaring bedankt de raad van bestuur van Vestiaire Collective Bittner voor zijn ‘beslissende rol’ in de leiding van het bedrijf. De raad is “verheugd een nieuw hoofdstuk te openen onder leiding van Bernard”. “Zijn diepgaande kennis van het bedrijf, zijn internationale ervaring en zijn sterke leiderschap zijn van onschatbare waarde voor Vestiaire Collective in de volgende groeifase,” vervolgt de raad.

In zijn eigen verklaring erkent Osta de ‘unieke positie’ die het bedrijf heeft bereikt in de tweedehands luxe mode-industrie. Hij voegt toe: “Dit is een bijzonder spannende tijd voor het bedrijf. Met de opkomst van AI hebben we een buitengewone kans om onze product-roadmap te versnellen, de beste klantervaring te bieden en marktaandeel te winnen.”