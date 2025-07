Vestiaire Collective wijst nieuwe CMO aan

Samina Virk, de CEO van Vestiaire Collective in de Verenigde Staten, is benoemd tot Chief Marketing Officer van het luxe tweedehandsplatform. Virk combineert deze nieuwe functie met haar huidige rol als hoofd van de Amerikaanse tak.

In haar nieuwe functie zal Virk de leiding hebben over de afdelingen Global Brand & Creative, Social Media, PR en Influence. Tegelijkertijd blijft ze verantwoordelijk voor de commerciële, merchandising- en consignatiestrategieën in de VS.

Fanny Moizant, president en medeoprichter van Vestiaire Collective, verklaart dat de benoeming van Virk de ambitie van het bedrijf weerspiegelt om de naamsbekendheid en groei te versnellen, met name in de Amerikaanse markt.

Moizant voegt toe: “Deze benoeming getuigt van haar diepgaande kennis van het bedrijf, haar marketingexpertise en haar vermogen om betekenisvolle resultaten te behalen.”

Virk, die voor Vestiaire Collective senior en leidinggevende functies bekleedde bij bedrijven zoals Target, Ebay en Threads Styling, wordt gecrediteerd voor de introductie van het platform op de Amerikaanse markt in 2015. Ze legde de basis voor wat een cruciale regio zou worden. De VS vertegenwoordigen nu twintig procent van de activiteiten van Vestiaire Collective.

Virk zegt over haar benoeming: “Ik ben vereerd om deze uitgebreide rol op me te nemen in een cruciale periode voor Vestiaire Collective. Als CMO kijk ik ernaar uit om onze wereldwijde stem en creatieve strategie vorm te geven, de relevantie van het merk te versterken en de betrokkenheid van de community wereldwijd te vergroten, allemaal met behoud van onze missie om de mode-industrie te transformeren naar een duurzamere toekomst.”