VF Corporation benoemt Kevin Baily tot Global Brand President voor Vans

VF Corporation heeft Kevin Baily benoemd tot Global Brand President voor Vans. Dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Baily vervangt Doug Palladini, die de functie sinds 2016 bekleedde.

De benoeming markeert de terugkeer van Bailey naar Vans, na verschillende leidinggevende functies bij VF te hebben vervuld in de zeventien jaar dat hij er nu werkzaam is. Hij was Vice President of Retail voor Vans toen het merk in 2004 werd overgenomen door VF. Later werd hij benoemd tot president van Vans, een functie die hij van 2009 tot 2016 bekleedde. Meest recent was Baily president Azië-Pacific en van het Emerging Brands-platform bij VF.

“Kevin brengt een diep niveau van kennis en begrip van het merk Vans, de consument en de wereldwijde business naar deze rol”, verklaart Steve Rendle, president en CEO bij VF Corporation. “Hij zal nauw samenwerken met het leiderschapsteam van Vans en onze bedrijfsfuncties, terwijl we ons concentreren op het nieuw leven inblazen van de wereldwijde groei van het merk.”