VF Corporation benoemt vice president voor Kipling

Per vandaag is Markus Hamm de nieuwe vice president en algemeen directeur van Kipling EMEA. Dat meldt moederbedrijf VF Corporation in een persbericht.

Hamm zal werken vanuit het kantoor in Antwerpen, waar de verkoop- en marketingteams van het tassen- en accessoireslabel zijn gevestigd. In zijn nieuwe functie is de Duitser verantwoordelijk voor “het leiden van Kipling in de EMEA-regio, het maximaliseren van zakelijke en financiële doelstellingen en het toezicht houden op de uitvoering van alle taken,” zo luidt het persbericht. Hij gaat rapporteren aan Kipling’s global president Vera Breuer.

Hamm is sinds 2004 werkzaam voor VF Corporation, waar hij onder andere verkoopposities heeft bekleed voor de merken Eastpak en Jansport. “Met de jarenlange marktervaring en een succesvolle trackrecord op het gebied van sales, marketing en online, gecombineerd met uitstekende leiderschapsvaardigheden, is hij [Hamm, red.] geschikt voor het leiden van onze merkgroei in de regio,” verklaart Breuer in het bericht.

Kipling, opgericht in 1987 in Antwerpen, beschikt over ruim vierhonderd winkels in tachtig verschillende markten. Naast Kipling, is VF Corporation ook eigenaar van merken als Vans, The North Face, Timberland en Eastpak.