Victoria Beckham geridderd in Frankrijk

Parijs - De Britse modeontwerpster Victoria Beckham is maandag op 51-jarige leeftijd benoemd tot Officier des Arts et des Lettres, zo heeft het ministerie van Cultuur aan AFP bekendgemaakt.

In een toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van deze onderscheiding aan het einde van de middag prees minister van Cultuur Rachida Dati een "wereldicoon dat een heel bijzondere plaats inneemt in het hart van de Fransen".

De Britse, voormalig lid van de Spice Girls, de cultgroep van de jaren 90, richtte eind jaren 2000 haar eigen modemerk op. De minister van Cultuur bracht hulde aan "een merk in voortdurende ontwikkeling“, van de eerste modeshows in New York en Londen ”tot Parijs in 2022".

De modeontwerpster, die getrouwd is met de Engelse voetbalster David Beckham, die in juni door de koninklijke familie in de adelstand werd verheven, was onlangs het onderwerp van een documentaire op Netflix, gewijd aan haar carrière.

Beckham is niet de enige die recent een Franse eretitel ontving. Afgelopen vrijdag ontving zanger Pharrell Williams, ontwerper bij Louis Vuitton, de Légion d'honneur uit handen van president Emmanuel Macron.