Victoria Beckham heeft een nieuwe ontwerpdirecteur

Victoria Beckham heeft Lara Barrio benoemd tot design director van haar merk. De eerste collectie van haar hand zal voor de lente van 2023 zijn. Barrio werkte eerder bij Chloé en is voormalig hoofdontwerper van Salvatore Ferragamo. Op haar cv staan ook stages bij Acne en Loewe.

Victoria Beckham heeft het afgelopen jaar een herstructurering ondergaan. De merken van Victoria Beckham werden geconsolideerd onder één Victoria Beckham modelabel, nu met een gemiddelde prijs rond 550 pond, lager dan de vroegere 900 pond van de hoofdlijn collectie.

Het bedrijf heeft ook gewerkt aan een vernieuwing van de toeleveringsketen, de inkoop en de productie voor het waarborgen van de kwaliteit van de producten. Deze gereorganiseerde versie van Victoria Beckham verschijnt in het voorjaar van 2022 op de markt.

Victoria Beckham zal deze week tijdens de Paris Fashion Week ook haar nieuwe made-in-Italy handtassenlijn debuteren. De prijzen voor de tas liggen tussen 490 en 1350 pond (omgerekend zo'n 586 en 1615 euro).

Victoria Beckham is op de weg terug na een poging om te herstellen van de wereldwijde Covid-19 pandemie. Uit door Companies Houses gepubliceerde cijfers blijkt dat de omzet in de 12 maanden tot 31 december 2020 met 6 procent is gedaald tot 36,1 miljoen pond (zo'n 43,2 miljoen euro), terwijl de verliezen na belastingen bijna zijn gehalveerd van 16,6 miljoen pond tot 8,6 miljoen pond (zo'n 10,3 miljoen euro).

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com