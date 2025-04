Victoria's Secret versterkt leiderschap, benoemt Adam Selman in creatieve rol

Victoria's Secret versterkt haar directieteam met de benoeming van ervaren leidinggevenden om de groei te stimuleren. Anne Stephenson, een ervaren merchandiser, zal Victoria's Secret leiden; Ali Dillon, met uitgebreide merkervaring, zal Pink leiden; en Amy Kocourek zal dienen als voorzitter van beauty. Het bedrijf verwelkomt ook Adam Selman als senior vice president, creatief directeur.

CEO Hillary Super gelooft dat de expertise van dit team innovatie en impact zal stimuleren. “Dit is een uitzonderlijk team van product- en creatieve leiders wiens visie en operationele expertise nieuwe niveaus van groei, innovatie en impact voor ons bedrijf zullen stimuleren”, aldus Super.

De nieuwe leiding van Victoria's Secret brengt uitgebreide ervaring met zich mee. Anne Stephenson, een ervaren leidinggevende op het gebied van merchandising met meer dan 25 jaar ervaring in functies bij Victoria's Secret, Full Beauty Brands en Torrid, is nu voorzitter van Victoria's Secret. Ali Dillon, een merchandising- en merkexpert met meer dan twee decennia ervaring bij Alex Mill, Gap en J.Crew, leidt Pink. Amy Kocourek, benoemd tot voorzitter van beauty in maart, heeft een sterke merchandising achtergrond van Kendra Scott, Kohl's en andere retailers.

Adam Selman, oprichter van zijn eigen merken en voormalig Chief Design Officer voor Savage X Fenty, treedt toe als senior vice president, creatief directeur, en brengt een unieke creatieve visie mee, aangescherpt door zijn werk met grote artiesten en zijn eigen labels Adam Selman en Adam Selman Sport (A.S.S.). Hij begon zijn carrière onder ontwerper Zaldy Goco, bekend van het creëren van de Victoria's Secret Fashion Show vleugels. In 2010 ging hij zijn eigen weg en creëerde hij custom looks voor sterren als Beyoncé, Lorde, Katy Perry en Rihanna's looks voor haar Victoria's Secret Fashion Show optredens.