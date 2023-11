Vince Holding benoemt John Szczepanski tot CFO Door Jan Schroder bezig met laden... Mensen Credits: Vince

Het Amerikaanse textielconcern Vince Holding Corp. heeft een nieuwe Chief Financial Officer (CFO) gevonden. Het bedrijf kondigde woensdag aan dat John Szczepanski op 2 januari 2024 in functie treedt. Hij volgt Michael Hand op, die begin juli werd aangesteld als interim CFO na het ontslag van Amy Levy. Hand zal op 2 januari aftreden en zal dan gedurende een overgangsperiode voor het bedrijf blijven werken in een adviserende rol, aldus een verklaring. Volgens zijn toekomstige werkgever kan Szczepanski terugkijken op een financiële carrière van meer dan 20 jaar. Hij bracht het grootste deel van zijn carrière door bij het Amerikaanse modeconcern Ralph Lauren Corporation. Zijn laatste functie daar was CFO van de Global Supply Chain, Brands and Lifestyle Group. Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling door Sylvana Lijbaart.