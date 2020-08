Visagist en ondernemer Ellis Faas (58) overleden

Make-up artist en ondernemer Ellis Faas is op 58-jarige leeftijd overleden, zo meldt haar broer en businesspartner, Thijs Faas, in een persbericht en op de Facebook-pagina van Ellis Faas Cosmetics.

Ellis Faas studeerde aan de Christian Chauveau-school voor make-up in Parijs en werkte dankzij haar talent al snel samen met de groten der aarde. Samen met Inez van Lamsweerde sleepte zij een award in de wacht voor een campagne die ze voor Louis Vuitton schoten. Haar internationale doorbraak kwam nadat ze met Mario Testino een shoot voor L’Uomo Vogue had gedaan. Na Testino werkte ze onder andere met Miles Aldridge, Jean-Paul Goude en Paolo Roversi en ontwierp ze de make-up voor catwalkshows van onder meer Chanel, Jean-Paul Gaultier en Yves Saint-Laurent. In 2019 lanceerde ze haar eigen make-up lijn Ellis Faas.

Haar broer en business partner spreekt in het persbericht vol lof over zijn zus en meldt dat het altijd haar wens is geweest dat het merk ook zonder haar zou voortbestaan. Daarom gaat Thijs Faas samen met de medewerkers Ellis Faas Cosmetics voortzetten.

Beeld: Facebook / Ellis Faas