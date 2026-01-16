Vivaia bereidt grote retailuitbreiding voor onder leiding van nieuwe creatief directeur

Het internationale schoenenmerk Vivaia kondigt de benoeming aan van Alan Buanne tot creatief directeur. Een strategie voor een hoger marktsegment die samenvalt met internationale expansie.

Vivaia, gelanceerd in 2020, heeft nu meer dan 80 verkooppunten en is niet van plan het hierbij te laten. Het bedrijf bereidt een aanzienlijke groei van zijn distributienetwerk voor in 2026. De komst van Alan Buanne moet in dit kader de visuele identiteit van het merk harmoniseren en tegelijkertijd het luxe imago versterken.

Wie is Alan Buanne?

Alan Buanne, een in Australië geboren ontwerper met Italiaanse en Peruaanse roots, brengt een aanzienlijke ervaring in de luxe- en hedendaagse schoenensector met zich mee naar Vivaia. Afgestudeerd aan het Polimoda-instituut in Florence, bekleedde hij leidinggevende functies bij prestigieuze huizen als Nicholas Kirkwood (LVMH) en Bottega Veneta. Hij is ook medeoprichter van het merk Neous, bekend om zijn designgerichte benadering van hedendaagse luxe.

Deze benoeming onderstreept de ambitie van Vivaia om zijn status als functioneel merk te overstijgen. Alan Buanne brengt een bijzondere expertise mee: hij combineert een informele opleiding in podologie met zijn creatieve knowhow, met als doel de ergonomie van het product te perfectioneren zonder de visuele aantrekkingskracht aan te tasten. Zijn werk zal onder meer bestaan uit het ontwikkelen van silhouetten die geschikt zijn voor diverse huidtinten en het leggen van de nadruk op een ‘helderdere en meer betrokken communicatie rondom materiaalinnovaties’.

De eerste collectie met de creatieve handtekening van Buanne wordt verwacht voor het herfst-winterseizoen 2026.

Een ambitieuze retailstrategie voor 2026

Deze benoeming vindt plaats in een context van sterke groei voor Vivaia. In 2025 passeerde het merk de mijlpaal van 75 winkels wereldwijd. In een persbericht meldt het een stijging van honderd procent in de prestaties van de fysieke retail op jaarbasis.

Winkel van Vivaia in Soho (Verenigde Staten). Credits: Vivaia

Voor het jaar 2026 heeft het bedrijf duidelijke doelstellingen:

Uitbreiding van het netwerk: Vivaia is van plan om wereldwijd 130 winkels te bereiken.

Focus op de Verenigde Staten: Tien nieuwe verkooppunten zijn gepland in de Verenigde Staten, gericht op New York, New Jersey, Californië en Florida, naast de renovatie van de flagshipstore in SoHo.

Partnerschappen: Het merk zal zijn aanwezigheid bij retailers als Nordstrom en Von Maur versterken, en tegelijkertijd nieuwe samenwerkingen aangaan met partners als Macy's.

In Europa zet het merk zijn expansie ook voort, gekenmerkt door de opening van zijn tweede Franse winkel eind 2025 in het winkelcentrum Westfield Les 4 Temps in La Défense.

Naar een uniform merkimago

Naast het product is het de missie van Alan Buanne om het wereldwijde imago van het merk te verenigen. Dit gaat gepaard met een nieuw retailconcept dat een meer verfijnde klantervaring moet weerspiegelen. De ruimtes krijgen zachte lijnen, warme houttinten en een strakke esthetiek, ontworpen om de ecologisch verantwoorde waarden van het merk op te roepen.

“Mijn doel is om voort te bouwen op wat al duidelijk resoneert en Vivaia met dezelfde vastberadenheid naar de volgende fase te begeleiden”, aldus Buanne in een persbericht. De nieuwe creatief directeur benadrukt ook het belang van het aanspreken van vrouwen van veertig jaar en ouder, een demografisch segment dat vaak over het hoofd wordt gezien door de schoenenindustrie op het gebied van designintentie.