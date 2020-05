Voormalig CEO keert terug naar Salvatore Ferragamo

Michele Norsa, voormalig CEO van Salvatore Ferragamo, is weer terug bij het Italiaanse luxemerk. Sinds gisteren vervult Norsa de rol van Executive Deputy Chairman, blijkt uit een persbericht van Salvatore Ferragamo.

In zijn nieuwe rol neemt Norsa een deel van de verantwoordelijkheden van voorzitter Ferruccio Ferragamo over. Hij vervangt daarmee James Ferragamo, die voorheen deze verantwoordelijkheden op zich nam. Norsa zal samen gaan werken met de huidige CEO Micaela le Divelec Lemmi, en zal zich voornamelijk richten op de implementatie van de strategische plannen van het bedrijf.

Norsa was van 2006 tot 2016 CEO van Salvatore Ferragamo. Daarvoor was hij CEO van Valentino. Recentelijk was hij vice voorzitter van modehuis Missoni.