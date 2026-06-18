Voormalig CEO van Allbirds benoemd tot president van Sorel
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Joe Vernachio, de voormalige CEO van Allbirds, is benoemd tot president van outdoor kleding- en schoenenmerk Sorel. De benoeming markeert een terugkeer naar Sorel's moederbedrijf Columbia Sportswear Company voor Vernachio. Hij was eerder president van het groepsmerk Mountain Hardwear tussen 2017 en 2021.
Daarvoor bekleedde Vernachio diverse leidinggevende functies binnen de afdelingen product, licenties en operations bij merken als The North Face, Spyder, Roots, Calvin Klein en Nike.
Hij maakt de overstap van Allbirds naar Sorel. Daar was hij ruim vijf jaar werkzaam, waarvan twee jaar als CEO. Het merk werd eerder dit jaar verkocht aan American Exchange Group.
Craig Zanon, uitvoerend vicepresident voor Europe Direct, Asia Direct en opkomende merken, zegt over de benoeming van Vernachio: “Joe is een consumentgerichte, op samenwerking ingestelde leider met een diepe passie voor product en 'brand storytelling'.”
“Zijn energie, expertise en bewezen leiderschap zullen bijdragen aan schaalbare groei en een betekenisvolle merkexpansie voor Sorel.”
Vernachio start op 22 juni 2026 in zijn nieuwe functie.
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