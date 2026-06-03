Voormalig CEO van Saks Global maakt bezwaar tegen reorganisatieplan

Voormalig CEO van Saks Global, Richard Baker, maakt bezwaar tegen het voorgestelde Chapter 11-reorganisatieplan van de retailer. Dit kan leiden tot een langdurige juridische strijd nu het bedrijf het faillissement te boven probeert te komen.

In een document ingediend bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank in Houston stelt Baker dat de retailer probeert de juridische bescherming uit zijn beëindigingsovereenkomst te verwijderen. Baker had de leiding over Saks Global tijdens de overname van Neiman Marcus voor 2,7 miljard dollar. Hij vertrok in januari, toen het bedrijf Chapter 11-bescherming aanvroeg.

Het geschil draait specifiek om de vrijwaringsrechten die Baker kreeg bij zijn vertrek bij het luxeconcern. De directeur beweert dat het voorgestelde reorganisatieplan deze bescherming, ondanks eerdere toezeggingen, zou opheffen of beperken.

Baker diende de beëindigingsovereenkomst in bij Saks toen de retailer in januari 2025 de faillissementsprocedure startte. In de overeenkomst stemde hij ermee in om gedurende een bepaalde periode niet met Saks te concurreren en het bedrijf te helpen bij noodzakelijke onderzoeken. In ruil daarvoor zou hij bepaalde juridische bescherming behouden, waaronder het recht op vergoeding van juridische kosten of aansprakelijkheden die verband houden met zijn werk.

Baker beweert dat het reorganisatieplan van Saks het voor hem moeilijker maakt om vergoedingen te krijgen en de vrijwaring verschuift naar een verzekeringsdekking. Hij voegt eraan toe dat de overeenkomst na de faillissementsaanvraag is ondertekend en dus wettelijk niet kan worden gewijzigd. Ook stelt hij dat hij zijn deel van de afspraak is nagekomen door medewerking te verlenen. Baker geeft aan het plan te steunen als het wordt aangepast om het behoud van zijn rechten te verduidelijken.

Het bezwaar van Baker komt te midden van aanhoudend onderzoek naar de omstandigheden rond de ondergang van Saks Global. Niet-preferente schuldeisers, waaronder modemerken en leveranciers aan wie aanzienlijke bedragen verschuldigd zijn, verwachten nu weinig direct terug te krijgen via het faillissementsproces.

In mei kreeg Saks goedkeuring van de faillissementsrechtbank in Texas voor zijn reorganisatieplan. Dit opent de weg voor een stemming en brengt het doel om in de zomer uit het faillissement te komen dichterbij.

Een schuldeiserscomité heeft verder aangedrongen op de oprichting van een litigation trust van 20 miljoen dollar. Dit fonds is bedoeld om mogelijke claims tegen de retailer te onderzoeken, waaronder de besluitvorming rond de overname van Neiman Marcus, transacties van leidinggevenden en andere historische zakelijke transacties.