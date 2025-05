Voormalig creatief directeur van Burberry, Riccardo Tisci, beschuldigd van seksueel misbruik

Riccardo Tisci wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Een nieuwe rechtszaak, aangespannen bij het Hooggerechtshof van New York, beweert dat de voormalig creatief directeur van Burberry en Givenchy de aanklager, Patrick Cooper, zou hebben gedrogeerd en misbruikt in zijn appartement in New York.

Een woordvoerder van Tisci heeft verklaard dat de beschuldigingen “categorisch onwaar” zijn en vertelde aan media als WWD dat: “Riccardo kijkt ernaar uit om zijn naam te zuiveren van deze valse en kwaadwillige beschuldigingen. Hij zal door middel van een eerlijk proces genoegdoening krijgen.”

In een 11 pagina’s tellende klacht, die oorspronkelijk werd gemeld door The Independent, zei Cooper dat het vermeende incident plaatsvond in juni 2024. Tisci zou Cooper hebben benaderd in een bar in East Harlem, New York, waar hij zonder medeweten van Cooper een drug in zijn drankje zou hebben gedaan, waardoor hij niet in staat was om “zichzelf te verdedigen”. Tisci wordt er vervolgens van beschuldigd Cooper mee terug te hebben genomen naar zijn appartement in New York, waar Cooper werd verhinderd te vertrekken en werd aangerand.

Cooper eist een schadevergoeding en punitieve schadevergoeding “die de jurisdictiegrenzen van de lagere rechtbanken overschrijdt, evenals advocaatkosten, proceskosten en andere passende genoegdoening die de rechtbank bepaalt.

Tisci staat bekend om zijn creatieve leiding bij de merken Burberry en Givenchy. Bij laatstgenoemde was hij 12 jaar werkzaam voordat hij in 2018 naar Burberry verhuisde, waar hij vijf jaar lang de functie van chief creative officer bekleedde. Na deze periode tekende Tisci een contract bij United Talent Agency en werd hij later de eerste gastredacteur en creatief directeur van de publicatie Boy.Brother.Friend.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Anne Nelson, de vertegenwoordiger van Tisci bij United Talent, met een verzoek om commentaar.