Voormalig decaan van Parsons School of Fashion: ‘Een sterk label heeft een sterk verhaal’

Buenos Aires - Voor modestudenten met de droom van een eigen label na het afstuderen, is de industrie toegankelijker en competitiever dan ooit.

Tegenwoordig kunnen jonge creatievelingen een merk opbouwen vanaf hun telefoon. Ze kunnen collecties promoten via sociale media, online in contact komen met fabrikanten en zelfs kunstmatige intelligentie gebruiken voor campagnes voordat ze een eerste investeerder hebben. Maar volgens Simon Collins, de voormalige decaan van de Parsons School of Fashion die nu in China woont en werkt als docent en met zijn eigen ontwerpadviesbureau, blijft de kernuitdaging van mode-ondernemerschap hetzelfde: iets creëren waar mensen een oprechte band mee voelen. “Je tools zijn veranderd, maar wat je moet doen niet,” legt Collins uit in een interview met FashionUnited. “Je hebt nog steeds een goed idee nodig.”

Van modeopleiding naar de industrie: Je eigen merk starten na het afstuderen

IN HET KORT Collins helpt al decennialang studenten met de overstap van de modeopleiding naar de professionele wereld. Gedurende zijn carrière heeft hij nauwlettend geobserveerd wat afgestudeerden die succesvol een merk opbouwen onderscheidt van degenen die moeite hebben de stap na de opleiding te zetten. Volgens hem is de grootste misvatting onder jonge ontwerpers dat creativiteit alleen voldoende is. “Niemand heeft behoefte aan jouw kleding,” zegt hij. “Je moet iets maken dat het gevoel van mensen verandert.”

Simon Collins op de Fashion Culture Design VN Conferentie Credits: Simon Collins

Mode-ondernemerschap begint al voor het afstuderen

Een van Collins' sterkste punten is dat studenten niet moeten wachten tot na hun afstuderen om aan hun carrière te bouwen.

Bij Parsons moedigde hij studenten aan om vroeg stage te lopen, branche-evenementen bij te wonen en vanaf het begin van hun studie een professioneel netwerk op te bouwen. Volgens hem zijn de afgestudeerden die slagen meestal degenen die tijdens hun studie al actief betrokken waren bij de industrie.

“Je zou elk weekend stage moeten lopen. Je zou naar elk evenement moeten gaan. Je zou mensen moeten ontmoeten,” legt hij uit. “Je wilt niet afstuderen en dan plotseling besluiten dat het tijd is om een netwerk op te bouwen.”

Voor Collins gaat ondernemerschap minder over het officieel oprichten van een bedrijf en meer over het vroegtijdig ontwikkelen van een ondernemende mentaliteit. Studenten die proactief op zoek gaan naar kansen, relaties opbouwen en ideeën testen voordat ze afstuderen, passen zich doorgaans sneller aan de realiteit van de industrie aan.

Simon Collins met Valentino Garavani aan de Parsons School of Design. Credits: Simon Collins

Technologie veranderde de tools, niet de basisprincipes

In het afgelopen decennium is het lanceren van een modemerk aanzienlijk toegankelijker geworden. Collins wijst op de opkomst van sociale media, e-commerceplatforms, door AI gegenereerde content en digitale productienetwerken als tools die de toetredingsdrempels voor jonge ontwerpers drastisch hebben verlaagd.

“Nu kun je je eigen merk starten terwijl je nog op school zit, met je telefoon,” zegt hij. “Je kunt campagnes maken met AI, promoten via sociale media en zelfs rechtstreeks verkopen via diezelfde platforms.” Maar ondanks deze technologische veranderingen, benadrukt Collins dat de basisprincipes voor het opbouwen van een succesvol modebedrijf hetzelfde blijven.

“Dat betekent echter niet dat het ook goed is,” zegt hij. “Je moet nog steeds uitzoeken waarom mensen jouw product gaan kopen.” Volgens hem richten veel studenten zich te veel op persoonlijke inspiratie in plaats van op het begrijpen van de wensen van de consument. “Jouw inspiratie is belangrijk voor jou, maar voor niemand anders,” merkt hij op. “Mensen geven erom hoe het eruitziet, hoe het voelt en wat het voor hen betekent.”

Simon Collins heeft samengewerkt met het in Shanghai gevestigde kleermakersmerk SomeSet, bekend om zijn op maat gemaakte herenkleding en eigentijdse interpretaties van klassieke kledingstukken. Credits: Simon Collins

Waarom emotionele verbinding belangrijker is dan originaliteit

Volgens Collins is een van de grootste fouten die jonge ontwerpers maken het overschatten van originaliteit en het onderschatten van emotionele verbinding.

Mode, zo stelt hij, gaat in de kern over mensen een goed gevoel geven of dat nu door zelfvertrouwen, identiteit, saamhorigheid of zelfexpressie is. “Je moet beslissen wie je klant is en hen een goed gevoel geven,” stelt hij.

Deze emotionele factor is vaak wat gedenkwaardige merken onderscheidt van vergeetbare. Collins gelooft dat succesvolle opkomende labels niet per se de meest revolutionaire zijn, maar degenen die duidelijk kunnen communiceren wie ze zijn, voor wie ze zijn en waarom ze ertoe doen. “Een sterk merk heeft een sterk verhaal,” legt hij uit. “Niet ‘mijn grootmoeder inspireerde me’ maar begrijpen waar je verkoopt, wie je klant is en waarom er ruimte is voor jouw merk in de markt.”

Zichtbaarheid opbouwen voordat je een bedrijf opbouwt

In het huidige modelandschap is een aanwezigheid op sociale media volgens Collins een van de meest waardevolle vormen van merkwaarde in een vroeg stadium geworden.

“Tegenwoordig moet je je IP opbouwen,” zegt hij, verwijzend naar personal branding en de ontwikkeling van een publiek. “Als iemand een miljoen volgers heeft op sociale media, is dat enorm.” Maar naast zichtbaarheid op zich, ziet Collins het opbouwen van een publiek als bewijs van initiatief en zakelijk inzicht.

Volgens hem moeten studenten sociale media strategisch benaderen. Niet alleen als zelfpromotie, maar als een hulpmiddel om ideeën te testen, gemeenschappen op te bouwen en te begrijpen hoe je met consumenten communiceert.

Tegelijkertijd benadrukt hij dat digitale zichtbaarheid alleen niet voldoende is zonder consistentie en uitvoering. “Sommige mensen die je ontmoet, doen je onmiddellijk denken: jij wordt succesvol,” merkt hij op. “En anderen herinner je je nauwelijks.”

De realiteit van financiering en financiële onafhankelijkheid

Een van de meest directe momenten in het interview is wanneer Collins een van de grootste zorgen onder afgestudeerden aankaart: financiering.

“Je krijgt geen financiering,” merkt hij op. “Niemand gaat je geld geven.” In plaats van te wachten op investeerders, moedigt hij afgestudeerden aan om zich te richten op het zelfstandig creëren van momentum, zelfs op zeer kleine schaal.

“Je moet op de een of andere manier geld verdienen. Word desnoods barman,” zegt hij. “Verkoop een paar kledingstukken. Begin klein. Zorg dat het gebeurt.” Voor Collins is eigen initiatief vaak wat anderen overtuigt om uiteindelijk steun te bieden. “Als je jezelf helpt, willen mensen je helpen,” legt hij uit. “Maar als je jezelf niet helpt, waarom zou iemand anders dat dan doen?”

Dit pragmatische perspectief weerspiegelt een bredere verschuiving in het mode-ondernemerschap, waarbij jonge ontwerpers steeds vaker freelancewerk, stages, persoonlijke projecten en kleinschalige productie combineren terwijl ze geleidelijk hun merk opbouwen.

Ondernemerschap en een baan zijn geen tegenpolen

Ondanks het aanmoedigen van ondernemend denken, romantiseert Collins het direct na het afstuderen lanceren van een merk niet. Zijn advies voor de meeste afgestudeerden is zelfs om eerst ervaring op te doen binnen gevestigde bedrijven. “Elke dag die voorbijgaat, leer je meer,” legt hij uit en voegt toe: “Maak eerst fouten met het geld van een ander.”

Volgens Collins stelt het werken binnen een bedrijf jonge creatievelingen in staat om productie, communicatie, bedrijfsvoering en teamdynamiek beter te begrijpen voordat ze de risico's van het ondernemerschap aangaan. Tegelijkertijd gelooft hij dat ondernemende kwaliteiten even waardevol zijn binnen grote organisaties. “Als ze je vragen koffie te zetten, maak dan echt goede koffie,” stelt hij voor. “Wees proactief. Breng ideeën aan. Toon initiatief.”

Voor hem zijn succesvolle carrières, of ze nu ondernemend of zakelijk zijn, uiteindelijk gebouwd op hetzelfde fundament: nieuwsgierigheid, aanpassingsvermogen, consistentie en het vermogen om waarde te creëren.

Merken die slagen, begrijpen hun publiek

Gevraagd naar merken die al vroeg succesvol kansen identificeerden, noemt Collins Skims als een sterk voorbeeld. Voor hem kwam het succes van het merk voort uit het herkennen van een onderbediende markt en het opbouwen van een duidelijke emotionele en commerciële propositie daaromheen. “Op het moment dat ik het zag, dacht ik: dat is briljant,” zegt hij.

Hij wijst ook op Parsons-alumni zoals Alexander Wang, Proenza Schouler en Jason Wu als voorbeelden van ontwerpers die al vroeg in hun carrière hun persoonlijke identiteit succesvol vertaalden naar coherente merken. “Zij personifieerden het merk,” legt Collins uit. “Mensen begrepen wie ze waren en waar ze voor stonden.”

Simon Collins viert de publicatie van ‘The School of Fashion: 30 Parsons Designers’, een geïllustreerde verkenning van de ontwerpers die de wereldwijde erfenis van de Parsons School of Design hebben gevormd. Credits: Simon Collins

De waarde van aanpassingsvermogen

Gedurende het interview komt Collins herhaaldelijk terug op één idee: aanpassingsvermogen. Hoewel strategie belangrijk is, gelooft hij dat rigide plannen snel verouderd raken in een industrie die voortdurend verandert. “Je moet heuristisch zijn,” benadrukt hij. “Als de omstandigheden op dag twee veranderen, verander je alles.”

Voor afgestudeerden die de huidige mode-industrie betreden, is die flexibiliteit misschien wel een van de belangrijkste professionele vaardigheden. “De strategie is niet precies weten wat er gaat gebeuren,” concludeert Collins. “De strategie is weten hoe je het antwoord vindt als dingen veranderen.”