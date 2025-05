Voormalig H&M directeur treedt toe tot raad van bestuur van On

Helena Helmersson, de voormalige directeur van H&M, is toegetreden tot de raad van bestuur van het Zwitserse sportmerk On. Ze heeft ook een plaats ingenomen in de Benoemings- en Beloningscommissie, zo blijkt uit een persbericht.

Tot 2024 was Helmersson sinds het begin van haar carrière in 1997 werkzaam bij H&M, waar ze verschillende functies met toenemende verantwoordelijkheid bekleedde, zoals global head of production en chief operation officer, voordat ze in 2020 de leiding overnam.

Momenteel is ze bestuurslid van het digitale trainingsbedrijf Quizrr en voorzitter van het textiel-tot-textiel recyclingbedrijf Circulose.

David Allemann, medeoprichter en uitvoerend covoorzitter van On, zei over de benoeming dat Helmerssons “uitzonderlijke staat van dienst in retail, operations en doelgerichte leiderschap een krachtige aanwinst zal zijn nu we onze reis voortzetten om het premium wereldwijde sportmerk te worden”.

In haar eigen verklaring voegde Helmersson toe: “Ik ben vereerd en enthousiast om toe te treden tot de raad van bestuur van On. De unieke mix van innovatie, prestaties en impact van On creëert iets heel bijzonders.

“Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de raad van bestuur en het managementteam om de toekomst van dit inspirerende bedrijf vorm te geven naarmate het doorgroeit naar echte schaal.”