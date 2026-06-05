Voormalig visual director van Stella McCartney benoemd tot creatief directeur bij Asos

Andrew Tiller is de nieuwe creatief directeur van Asos. De creatief directeur stapt over van Stella McCartney, waar hij ruim twee jaar als visual director werkzaam was.

Tiller bevestigt het nieuws op zijn LinkedIn-account: “Dank aan iedereen die tot nu toe deel heeft uitgemaakt van de reis – voor jullie steun en aanmoediging. Ik heb zin in wat komen gaat.”

Voor zijn tijd bij Stella McCartney bekleedde Tiller diverse creatieve functies. Bij socialmediagigant Meta was hij twee jaar lang creatief strateeg, waar hij de marketing voor klanten als Chanel, Dior en Louis Vuitton overzag.

Hij was ook senior director brand creative voor Stuart Weitzman en creatief directeur voor Laird + Partners, DJA, Mariotestino+ en TillerWilliams.

Tillers komst bij Asos valt samen met een doorlopende transformatie bij de e-tailer. De focus ligt op duurzame, winstgevende groei in plaats van het najagen van topomzet.

De kern van de strategie is de herziening van het productmodel. Dit blijkt uit de uitbreiding van de ‘Test & React’-aanpak, die de tijd van ontwerp tot platform voor populaire items verkort.

Dit, samen met verdere structurele veranderingen, levert sterke resultaten op. Asos verhoogt zijn aangepaste EBITDA voor het boekjaar 2025 met 51,5 miljoen pond. Dit is een gevolg van de nieuwe commerciële en voorraadmodellen.

In het rapport stelt CEO José Antonio Ramos Calamonte dat het moeilijkste werk achter de rug is. Hij is “zelfverzekerder dan ooit dat we de juiste strategie en capaciteiten hebben om onze ambitie waar te maken: de meest opwindende bestemming voor modeliefhebbers worden”.