Voormalig Vogue hoofdredacteur Grace Mirabella overleden

New York - De voormalige hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue, Grace Mirabella, is overleden, dat meldt Vogue, zo schrijft het Duitse persbureau DPA. Ze stierf donderdag in haar huis in de New Yorkse deelgemeente Manhattan, meldde ook de New York Times, onder verwijzing naar haar stiefzoon. Volgens de Amerikaanse krant was Mirabella 92 jaar oud, terwijl ze volgens Vogue 91 was.

Onder haar leiding van 1971 tot 1988 veranderde de econome de Amerikaanse editie van Vogue van "een glinsterende, kleurrijke lofzang op de geest van de jaren ‘60 in een meer praktische gids met adviezen voor vrouwen die in de jaren '70 en '80 gingen werken," aldus de New York Times. Mirabella werd opgevolgd door Anna Wintour, die vandaag nog steeds de functie van hoofdredacteur bij de Amerikaanse Vogue bekleedt.