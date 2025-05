Waarom is er geen graf van Karl Lagerfeld?

“Hij wilde sterven zoals olifanten: gewoon verdwijnen”, aldus de 50-jarige in de nieuwe 3sat-documentaire ‘Karl - Der Mann hinter der Maske’, die sinds zaterdag 10 mei online staat en op 24 mei op Duitse televisie komt.

“Niemand zou ooit mogen weten waar hij is. Hij hield van het idee dat dieren sterven en dan gewoon verdwijnen. Niemand weet waar ze sterven. Zo deed hij het eigenlijk ook”, zegt Sébastien Jondeau, de voormalige bodyguard, assistent en rechterhand van Lagerfeld. “Weet u waar hij nu is? Nee? Precies.” Lagerfeld is er dus in geslaagd om te verdwijnen. Jondeau weet wel waar de as van Karl is.

De in Hamburg geboren Lagerfeld overleed op 19 februari 2019 in Neuilly-sur-Seine bij Parijs. De as is verstrooid op een geheime locatie. Er is geen grafsteen en geen gedenkplaats.

“Hij wilde dat er op een bepaalde manier met zijn as werd omgegaan”, zegt Jondeau in de documentaire van de Duitse producer Gero von Boehm. “Dat heb ik gedaan. En dat zal ik respecteren tot ik van deze wereld verdwijn. Het was zijn wens en die heb ik vervuld.”

Jondeau en Lagerfeld ontmoetten elkaar in 1999. De jongeman uit Parijse werd de volgende twintig jaar Lagerfelds lijfwacht, assistent, chauffeur en vertrouweling, tot aan zijn sterfdag. Jondeau schreef hierover ook al een boek: ‘Ça va, cher Karl? Erinnerungen an Karl Lagerfeld’ (Hoe gaat het, lieve Karl? Herinneringen aan Karl Lagerfeld vertaal in het Nederlands).

Lagerfeld zelf had vaker verkondigd dat er van hem alleen as over zou moeten blijven. In 2011 zei hij in een interview met ‘Playboy’: “Verschrikkelijk, meikevers in mijn lichaam, nee, dank u wel.”