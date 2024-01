Werken in de mode: top werkgevers en carrière nieuws

In de bruisende modewereld is het verbinden van toptalent en innovatieve modemerken de sleutel tot succes. Dat is waar FashionUnited helpt, met meer dan 25 jaar toewijding en expertise in recruitment en employer branding, is het internationale B2B fashion netwerk toegewijd aan de wervings uitdagingen van fashion bedrijven over de hele wereld.

Op de carrière sectie deelt FashionUnited niet alleen kennis over de unieke dynamiek van de modebranche, maar biedt het ook een groot aanbod aan banen. Of het nu gaat om vacatures in retail management, in-store fashion jobs, sales en marketing, of design, de career hub verbindt experts en toonaangevende modemerken. Terwijl de vacaturebank voor de mode professionals in staat stelt om te zoeken naar hun perfecte fit, bieden de employer branding pagina's merken de mogelijkheid om hun merkidentiteit te delen.

Meer dan een miljoen professionals gebruiken FashionUnited maandelijks voor het laatste vaknieuws en carrière kansen. Door zich exclusief te richten op de modebranche, ondersteunt FashionUnited recruiters en professionals met diverse systemen om de beste fit te vinden die bijdraagt aan de unieke en snelle dynamiek van de industrie.