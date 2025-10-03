Wie is Matthieu Blazy, de nieuwe man bij Chanel?

De meest begeerde show tijdens de Paris Fashion Week dit seizoen: het debuut van Matthieu Blazy bij Chanel. Maar wie is de 41-jarige ontwerper? De Frans-Belgische ontwerper is relatief onopvallend – zeker niet een van de grote beroemdheden die hij versloeg voor de functie – en werd gekozen voor Chanel na een zeer succesvolle driejarige periode bij Bottega Veneta.

De nieuwe functie is echter een enorme promotie en carrièrestap. Het brengt hem van een middelgroot Italiaans label naar 's werelds op een na grootste luxe kledingmerk, met een jaarlijkse omzet van ongeveer 20 miljard dollar (17 miljard euro). Tijdens het wervingsproces bij Chanel zou hij indruk hebben gemaakt met zijn diepgaande presentaties. Hij belichaamt “een nieuwe generatie met oprechte bescheidenheid”, aldus Bruno Pavlovsky, modepresident van Chanel, bij de aankondiging van Blazy's benoeming. Naast Blazy's creativiteit benadrukte het compliment over zijn karakter een andere van zijn vermeende kwaliteiten: het ontbreken van een groot ego in een industrie die erom bekendstaat.

Dat wordt gezien als een goede match voor de discrete familie-eigenaren van Chanel, Alain en Gerard Wertheimer. Zij zochten een loyaal persoon als slechts de vierde creatief directeur in de legendarische geschiedenis van het merk. “Chanel is een particulier familiebedrijf,” vertelde Serge Carreira, een mode-expert aan de Sciences Po universiteit in Parijs, aan AFP na de benoeming van Blazy. “Het merk kan een langetermijnvisie hanteren en de tijd nemen voor dingen.” Blazy's grootste uitdaging wordt het merk verder te ontwikkelen na de 40-jarige periode die werd bepaald door de legendarische ontwerper Karl Lagerfeld. Tot vorig jaar stond Chanel onder leiding van Virginie Viard, de door wijlen Lagerfeld zelfgekozen opvolgster. De collecties van dit jaar zijn verzorgd door een intern team.

‘Meest gewilde kaarten’

Blazy kreeg veel lof voor zijn werk bij Bottega Veneta. Hij hielp de uitstraling van het klassieke Italiaanse lederwarenhuis te moderniseren, waardoor het speelser en gedurfder werd, en breidde tegelijkertijd het productassortiment uit. Hij hield toezicht op de lancering van de eerste parfums en hoogwaardige sieraden. Daarnaast vernieuwde hij de klassieke geweven “intrecciato”-patronen van het merk met populaire tassen zoals de Kalimero, Andiamo en Sardine. Een van zijn eerste projecten was het ontwerpen van een spijkerbroek van 7.000 dollar (6.000 euro), gemaakt van leer bedrukt met een denimpatroon, waardoor deze eruitziet als de katoenen versie.

Bottega Veneta FW22 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Chanel is echter van een andere schaal, wat betekent dat “de druk om die creatieve voorsprong te ondersteunen met draagbare ontwerpen zeker een stuk hoger is”, aldus Williams. Blazy lanceerde enkele van zijn eerste ontwerpen al op het filmfestival van Venetië eerder deze maand. De Britse actrice Tilda Swinton werd gezien in een losvallende witte broek en een blouse met korte mouwen. De volledige collectie wordt onthuld in Parijs op 6 oktober, de voorlaatste dag van de Paris Fashion Week.

Vriendschap met Raf Simons

Blazy is een fervent roker en vaak bescheiden gekleed in slechts een spijkerbroek en T-shirt. Hij verzamelt kunst en is goed bevriend met de Belgische modegrootheid Raf Simons, die tweemaal zijn mentor en voormalige baas was. Blazy groeide op in Parijs met zijn vader, een kunstexpert, en zijn moeder, een historica, samen met een tweelingzus en -broer. “Tom Sawyer was mijn jeugdheld,” vertelde hij vorig jaar in een interview met The New York Times, verwijzend naar het vrijgevochten titelpersonage uit de roman van Mark Twain.

Zijn eigen tienerrebellie leidde ertoe dat hij naar kostscholen in Frankrijk en Engeland werd gestuurd. Na het behalen van zijn middelbareschooldiploma studeerde hij mode aan de kunstacademie La Cambre in Brussel. Na zijn afstuderen werd hij aangenomen door Simons, wat het begin was van een carrière waarin hij snel opklom bij grote Europese en Amerikaanse merken.

Hij kwam voor het eerst in de publieke belangstelling toen hij in 2014 als onderdeel van een anoniem collectief een collectie ontwierp voor het Franse Maison Margiela. De gerenommeerde Britse modejournaliste Suzy Menkes was zo onder de indruk van zijn werk met zeldzame stoffen dat ze hem ‘outte’ in een artikel in Vogue. “Zo'n talent kun je niet verborgen houden,” schreef ze.

Dat hielp hem verder en leidde tot banen bij Celine en Calvin Klein, waar hij opnieuw onder Simons werkte, dit keer in New York. Hun tweejarige periode in de Verenigde Staten eindigde abrupt toen ze in 2018 werden ontslagen, waardoor Blazy op straat stond met een kartonnen doos met zijn kantoorspullen. “Het voelde als een film,” vertelde hij aan The New York Times.

Calvin Klein, SS18 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Matthieu Blazy in 2006, in Triëst, tijdens de prijsuitreiking van de Its-wedstrijd Credits: Courtesy of Fondazione Its/Its Contest