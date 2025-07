Wisseling van de wacht bij Pronovias: Cristina Alba Ochoa nieuwe CEO

Madrid – De multinationale bruidsmodegigant Pronovias Group verwelkomt Cristina Alba Ochoa als nieuwe CEO. Alba Ochoa vervangt Marc Calabia, die het bedrijf sinds 1 september 2023 leidde.

De directie van Pronovias heeft maandag 21 juli bekendgemaakt dat Alba Ochoa met onmiddellijke ingang de nieuwe wereldwijde CEO is. Haar benoeming volgt op het besluit van Marc Calabia om het bedrijf te verlaten voor een nieuwe professionele uitdaging.

"Het is een voorrecht om leiding te geven aan een pionier en historisch merk als Pronovias", aldus Alba Ochoa. "Als Catalaanse ben ik trots om me aan te sluiten bij zo'n iconisch merk. Mijn moeder was naaister voor bruidsmodemerken, dus ik ken de sector. In meer dan 100 jaar heeft Pronovias een ongeëvenaarde reputatie opgebouwd in de luxesector en een wereldberoemde erfenis nagelaten in bruids- en gelegenheidsmode. Ik ben blij dat ik hier nu deel van kan uitmaken."

Gianni Serazzi, voorzitter van Grupo Pronovias: "Pronovias staat synoniem voor vakmanschap en stijl in bruidsmodeontwerp. We vertrouwen erop dat Cristina de reputatie van het bedrijf verder zal versterken en de leiding zal verstevigen. Ze zal nauw samenwerken met onze getalenteerde teams om het volgende hoofdstuk van Pronovias te schrijven. We bedanken Marc voor zijn waardevolle bijdrage aan de consolidatie van Pronovias. Zijn werk was essentieel voor de organisatorische, merk- en productbasis van het nieuwe tijdperk. We wensen hem het beste in zijn nieuwe projecten."

Met een solide achtergrond in financiën en investeringen

Alba Ochoa heeft een dubbele bachelor in Economie en Bedrijfskunde van de Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en een master in Finance and Banking van de Universitat Pompeu Fabra (UPF) in Barcelona. Ze komt van Metro Bank, waar ze sinds januari 2024 werkte, eerst als interim-financieel directeur en later als lid van de raad van bestuur.

Eerder werkte ze 17 jaar (1999-2017) bij General Electric in verschillende leidinggevende functies. Daarna was ze financieel directeur en lid van de raad van bestuur bij Oak North Bank (2017-2021). Vervolgens bekleedde ze diverse functies bij andere financiële en investeringsbedrijven, waaronder interim-directeur en lid van de adviesraad van Atitlan Group en lid van de raad van bestuur van DoValue. Vanuit Metro Bank maakt ze nu de overstap naar Pronovias.

"Cristina is een hooggekwalificeerde bedrijfsleider met meer dan 30 jaar internationale ervaring in financiën, corporate leadership en teammanagement", aldus Grupo Pronovias. "Ze heeft met succes belangrijke transformatieprojecten geleid."