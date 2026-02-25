Wolford benoemt Marco Pozzo tot CEO

De Oostenrijkse kledingaanbieder Wolford AG heeft een nieuwe invulling voor zijn topfunctie. Het bedrijf, onderdeel van de Chinese modegroep Lanvin Group, kondigt woensdag de benoeming van Marco Pozzo tot CEO en voorzitter van de raad van bestuur aan, met ingang van 1 maart.

Pozzo, met leidinggevende ervaring bij gerenommeerde bedrijven als Ermenegildo Zegna en Alessi, is sinds vorige zomer lid van de raad van bestuur van Wolford. Tot nu toe bekleedde hij de functie van vice-CEO.

Pozzo heeft zich de afgelopen maanden bewezen in de raad van bestuur

De promotie vindt plaats “op basis van de prestaties van Marco Pozzo sinds zijn aantreden bij Wolford AG”, aldus een verklaring. Als lid van de raad van bestuur initieerde en begeleidde Pozzo belangrijke herstructureringsmaatregelen en initiatieven om het klantenvertrouwen te versterken, en ondersteunde hij de implementatie van strategische prioriteiten. De duur van zijn huidige aanstelling in de raad van bestuur blijft ongewijzigd en eindigt op 7 juli 2028, verklaart de kledingaanbieder.

De CEO-positie bij Wolford was vacant sinds het vertrek van Regis Rimbert in januari 2025.