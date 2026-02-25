Wolford benoemt Marco Pozzo tot CEO
De Oostenrijkse kledingaanbieder Wolford AG heeft een nieuwe invulling voor zijn topfunctie. Het bedrijf, onderdeel van de Chinese modegroep Lanvin Group, kondigt woensdag de benoeming van Marco Pozzo tot CEO en voorzitter van de raad van bestuur aan, met ingang van 1 maart.
Pozzo, met leidinggevende ervaring bij gerenommeerde bedrijven als Ermenegildo Zegna en Alessi, is sinds vorige zomer lid van de raad van bestuur van Wolford. Tot nu toe bekleedde hij de functie van vice-CEO.
Pozzo heeft zich de afgelopen maanden bewezen in de raad van bestuur
De promotie vindt plaats “op basis van de prestaties van Marco Pozzo sinds zijn aantreden bij Wolford AG”, aldus een verklaring. Als lid van de raad van bestuur initieerde en begeleidde Pozzo belangrijke herstructureringsmaatregelen en initiatieven om het klantenvertrouwen te versterken, en ondersteunde hij de implementatie van strategische prioriteiten. De duur van zijn huidige aanstelling in de raad van bestuur blijft ongewijzigd en eindigt op 7 juli 2028, verklaart de kledingaanbieder.
De CEO-positie bij Wolford was vacant sinds het vertrek van Regis Rimbert in januari 2025.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.