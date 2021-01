Yvonne Kanters benoemd tot nieuwe directeur TMO/Detex

Yvonne Kanters start met ingang van 1 maart als nieuwe directeur van TMO Fashion Business School / Detex. Dat maakt het onderwijsinstituut in een persbericht bekend.

Kanters is nu nog directeur van Avans International Business School in Breda. Daarvoor heeft zij vele jaren managementfuncties vervuld in het hoger beroepsonderwijs, onder meer bij Hogeschool Utrecht, Hogeschool Inholland en Breda University of Applied Sciences.

Kanters zegt tegen FashionUnited ‘zeer verheugd’ te zijn met de benoeming van directeur-bestuurder bij het ‘gerenommeerde opleidingsinstituut’: “Ik zie ernaar uit leiding te geven aan het vervolg van TMO Fashion Business School en DETEX, samen met mijn toekomstige collega’s, de studenten en de partners in het werkveld.”