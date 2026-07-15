Zes vrouwen dienen klacht in wegens verkrachting tegen voormalig directeur van modellenbureau Elite

Parijs (Frankrijk) - Zes vrouwen, voornamelijk met de Amerikaanse nationaliteit, hebben woensdag in Parijs een klacht ingediend wegens verkrachting en mensenhandel tegen Gérald Marie, voormalig directeur van het toonaangevende modellenbureau Elite. Dit meldt hun advocaat, Mathias Darmon, aan persbureau AFP.

Deze zes klachten, met burgerlijke partijstelling, zijn ‘in lijn met de klacht die Carré Ottis op 5 juni 2026 in Parijs indiende’, legt Darmon uit. Hiermee bevestigt hij een bericht van de krant Le Parisien.

De 57-jarige Amerikaanse, een voormalig topmodel uit de jaren tachtig en negentig, beschuldigt Gérald Marie van ‘verkrachting van een minderjarige toen zij zeventien jaar oud was’ en van ‘mensenhandel’. De zes aanklaagsters, allen met een buitenlandse nationaliteit, eisen vervolging van de voormalige directeur Europa van Elite, inmiddels een zeventiger.

Ze zijn tussen de 45 en 60 jaar oud en een van hen was minderjarig op het moment van de vermeende feiten, aldus hun advocaat. In de klachten, ingediend bij de hoofdonderzoeksrechter van de rechtbank in Parijs, worden de ‘overeenstemmende verklaringen’ van de aanklaagsters benadrukt.

In de klacht staat: “Gérald Marie was destijds directeur van een internationaal modellenbureau met een belangrijke vestiging in Parijs. Hij zou gedurende tientallen jaren zijn gezag, invloed en machtspositie hebben misbruikt. Dit deed hij om seks af te dwingen bij talrijke jonge vrouwen, van wie sommigen op dat moment minderjarig waren.”

Er wordt benadrukt dat de ‘gemelde feiten’ van ‘uitzonderlijke ernst’ zijn, met name vanwege ‘het herhaaldelijke karakter ervan’. “Sommige van deze zes vrouwen dienden al in 2020 of 2021 een eerste klacht in, maar anderen ‘melden zich nu voor het eerst, zonder ooit eerder een klacht te hebben ingediend’”, verzekert Mathias Darmon.

Op verzoek van AFP benadrukt Céline Bekerman, de advocate van Gérald Marie, dat haar cliënt “deze beschuldigingen categorisch ontkent, nu net als voorheen”.

Ze stelt dat ‘deze beweringen’ ‘al zijn onderzocht’ in een diepgaand onderzoek door het parket van Parijs. “Er is geen enkele reden om de justitie opnieuw in te schakelen voor een zaak die bijna 40 jaar na de vermeende feiten zowel verjaard als geseponeerd is”, hekelt Bekerman. Ze voegt toe: “Door deze herhaling is er sprake van intimidatie.”

In 2023 seponeerde het parket van Parijs de klacht van voormalig BBC-journaliste Lisa Brinkworth tegen Gérald Marie wegens verjaring.

Carré Otis, voormalig lid van de exclusieve club van supermodellen (naast Naomi Campbell, Claudia Schiffer en Cindy Crawford), stelt dat de vermeende feiten plaatsvonden in het huis van Gérald Marie. Dit was halverwege de jaren tachtig, in afwezigheid van zijn toenmalige partner, topmodel Linda Evangelista.