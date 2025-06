Zoon Mango-oprichter, Jonathan Andic, verlaat directie Mango

Madrid – Jonathan Andic, zoon van Mango-oprichter Isak Andic, treedt terug uit zijn uitvoerende functies bij Mango. Sinds 2008 was hij onafgebroken werkzaam als wereldwijd directeur van de Mango Man-lijn. Hij neemt deze stap om meer verantwoordelijkheden op zich te nemen binnen de familieinvesteringsmaatschappijen.

Volgens de directie van Mango legt Jonathan Andic zijn dagelijkse verantwoordelijkheden neer en verlaat hij het directiecomité. Hij wil een grotere leiderschapsrol gaan spelen binnen de familieinvesteringsmaatschappijen. Deze bedrijven beheren de diverse vastgoed- en bedrijfsinvesteringen waarmee de oprichter zijn portfolio diversifieerde. Een van deze bedrijven is Mango MNG Holding, dat 95 procent van het kapitaal van Mango beheert.

Mango benadrukt dat dit besluit niet is genomen naar aanleiding van het overlijden van Isak Andic op 14 december 2024. De familie Andic had over de stap eind vorig jaar, toen Isak Andic nog leefde, al een overeenkomst bereikt. Rond 2020 begon Isak Andic het proces te versnellen om de operationele leiding en het eigendom van Mango te scheiden. Dit met het oog op verdere professionalisering van het bedrijf, een visie die zijn drie kinderen en erfgenamen lijken te delen.

Positie in de Raad van Bestuur

Naar verwachting zal Jonathan Andic zich de komende weken, na zijn vertrek uit de bedrijfsvoering en het directiecomité, volledig richten op het behouden en uitbreiden van de nalatenschap van Isak Andic en zijn investeringen. Hij zal hierin nauw samenwerken met zijn zussen, Sarah en Judith Andic. De drie hebben de functies binnen de verschillende familieinvesteringsmaatschappijen gelijkmatig verdeeld. Zo is Jonathan Andic voorzitter van Punta Na Holding SA, de holding waarin de meeste investeringen en bedrijven van de familie zijn ondergebracht. Judith Andic is hier lid en gevolmachtigde, en Sarah Andic is secretaris.

Daarnaast is Judith Andic lid van de vastgoedinvesteringsmaatschappij Punta Na SAU en vicepresident van MNG Mango Holding SAU, waarmee de familie 95 procent van Mango in handen heeft. Sarah Andic is voorzitter van Punta Na SAU en eveneens vicepresident van MNG Mango Holding SAU. Jonathan Andic is voorzitter van zowel Punta Na Holding SA als MNG Mango Holding SAU en secretaris van de vastgoedinvesteringsmaatschappij Punta Na SAU.

Deze complexe en gedeelde verantwoordelijkheidsverdeling binnen Mango zal naar verwachting niet veranderen, ook niet door de aanstaande omzetting van de dominante vennootschap Punta Fa SL naar een naamloze vennootschap (NV). Vanaf juli zal deze opereren onder de naam Mango MNG SA, nog steeds onder de paraplu van MNG Mango Holding SAU, waarvan Jonathan Andic voorzitter is. Ondanks zijn vertrek uit de dagelijkse leiding van Mango, zal Jonathan Andic betrokken blijven bij de multinational. Niet alleen als voorzitter van de vennootschap die het aandelenkapitaal beheert, maar ook als lid en vicepresident van de Raad van Bestuur, waar hij de familie Andic blijft vertegenwoordigen.

Josep Estol nieuwe wereldwijd directeur Mango Man

Het besluit van Jonathan Andic heeft geen gevolgen voor de samenstelling van de Raad van Bestuur van Mango, die onder leiding blijft van Toni Ruiz, CEO van het bedrijf. Wel zijn er gevolgen voor het directiecomité. Dit uitvoerende orgaan zal na het vertrek van Jonathan Andic met één positie krimpen. Mango Man wordt na zijn vertrek geïntegreerd in de productafdeling van Mango, waar ook de andere productlijnen, "Woman", "Kids&Teen" en "Home", onder vallen.

Met het wegwerken van deze ‘afwijkende’ situatie, waarbij de mannenlijn meer zichtbaarheid had binnen het directiecomité dan de andere lijnen, is Josep Estol benoemd tot nieuwe wereldwijd directeur van Mango Man. Hij volgt Jonathan Andic op en promoveert vanuit zijn huidige functie als uitvoerend directeur, die hij sinds 2022 bekleedt.