Zoon van Mango-oprichter Isak Andic gearresteerd op verdenking van moord op zijn vader

Madrid – Jonathan Andic, zoon van Mango-oprichter Isak Andic, is dinsdag gearresteerd door de Catalaanse politie. Andic, de huidige vicevoorzitter van de raad van bestuur van de Spaanse modemultinational, wordt beschuldigd van moord in de zaak rond de dood van de ondernemer.

Volgens informatie die in de loop van de ochtend naar buiten kwam, heeft de Mossos d’Esquadra dinsdag Jonathan Andic gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van moord op zijn vader, Isak Andic, de bekende oprichter van de Spaanse modemultinational Mango. De ondernemer overleed op 71-jarige leeftijd op 14 december 2024 tijdens een wandeling in de omgeving van de berg Montserrat, buiten Barcelona. Hij was enkel in het gezelschap van zijn oudste zoon, Jonathan Andic. De omstandigheden van die dag, zowel familiair als feitelijk, plaatsten de zoon direct in de schijnwerpers. Al snel wezen de eerste berichten op de speciale interesse van de onderzoekers in hem. Er ontstond twijfel of de doodsoorzaak van Isak Andic, aanvankelijk beschouwd als een ongeluk, wel echt een ongeval was.

Na een periode van tegenstrijdige informatie, met speculaties over een snelle sluiting van het onderzoek, een vermeende aanklacht tegen Jonathan Andic in oktober, en een ‘aanstaande’ dagvaarding in februari, gaat het onderzoek nu een nieuwe fase in. De arrestatie van zijn zoon, nu formeel beschuldigd van moord op Isak Andic, markeert deze nieuwe stap. De arrestatie van dinsdag is door de Mossos d’Esquadra bevestigd aan persbureaus zoals AFP. Volgens media als La Vanguardia en Expansión is Jonathan Andic overgebracht naar de onderzoeksrechter nummer vijf in Martorell. Daar legt hij een verklaring af bij de rechter die de zaak leidt, als verdachte van moord.

Update: Het team van FashionUnited werkt momenteel aan een update van dit nieuwsbericht.