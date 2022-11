080 Barcelona Fashion Week SS23: Een round-up

Vrijdagavond kwam de dertigste editie van 080 Barcelona Fashion Week tot een einde na vier dagen waarin 23 nationale merken hun nieuwste collecties presenteerden.

Na de twee jaar van online edities als gevolg van de pandemie, keerde het evenement terug naar zijn pre-covid formaat met fysieke catwalk presentaties in het prachtige Recinte Modernista de Sant Pau in het centrum van Barcelona. Deze editie van 080 Barcelona Fashion Week werd gekenmerkt door technologische innovatie, circulaire en tijdloze mode voor alle lichaamstypes, slow fashion, lokale productie en natuurlijk internationale ontwerpen met het label 'made in Spain'.

080 Barcelona mode SS23 had alles van rode loper looks tot badmode presentaties en streetwear ontwerpen om van de straat een alledaagse catwalk te maken. De meest recente editie stelde het milieu voorop en trok nationale en internationale aandacht door niet alleen een selectie van nationaal talent te presenteren, maar ook het publiek onder te dompelen in de digitale wereld met ontwerper LR3 Louis Rubi, die zijn nieuwe collectie presenteerde in de vorm van een ervaringsreis waarin technologie, kunst en mode samensmolten.

"De terugkeer naar een fysieke catwalk was erg stressvol vanwege het live show aspect, maar het zien van de ontwerpen op de catwalk compenseerde dit alles zeker".. Txell Miras, creatief directeur van het gelijknamige modelabel, deelnemer aan 080 Barcelona Fashion Week.

De line-up van deze editie omvatte gevestigde nationale merken: All That She Loves, Avellaneda, Custo Barcelona, Eiko ai, Eñaut, Escorpion, Guillermina Baeza, Lebor Gabala, Lola Casademunt by Maite, LR3 Louis Rubi, Martín Across, Menchen Tomas, Reveligion, Simorra, Het label Edition, Tíscar Espadas, Txell Miras en Yolancris. Ook waren er labels die hun debuut maakten in Barcelona zoals Tíscar Espadas, Amlul, Habey Club, Is Coming, Larhha en het veelgeprezen Dominnico. De terugkeer naar de fysieke vorm was enigszins zenuwslopend voor zowel de gevestigde als de debuterende ontwerpers, ondanks het feit dat de meeste ontwerpers er al ervaring in hadden.

In de moderne stad Barcelona toonden de ontwerpers hun knowhow en konden ze hun multidisciplinaire interesses vertalen in unieke creaties die hun publiek meeneemt naar hun creatieve persoonlijke universum.

Beeld: Txell Miras op 080 Barcelona Fashion, met dank aan Kike Illanes.

Migual Marín en Natalia Lorca waren hier een voorbeeld van. De ontwerpers achter het modelabel Larhha presenteerden zich voor het eerst op 080 Barcelona Fashion met hun SS23 collectie. De gevestigde ontwerper Txell Miras, die al eerder deelnam aan verschillende edities van het evenement, creëerde een gevoel van rust met de contrasterende geometrische vormen in zijn eigen voorstelling van het SS23 seizoen.

De LR3 ervaring: Een symbiose tussen het echte leven en de door ontwerpers gecreëerde wereld

Beeld: LR3 ervaring door Alicia Reyes Sarmiento

Nu virtual reality zijn plaats in de modewereld blijft opeisen, raken modemerken steeds meer geïnteresseerd in het presenteren van geheel of gedeeltelijk digitale collecties. De nieuwe collectie van de Spaanse ontwerper LR3 Louis Rubi, is daar een goed voorbeeld van. De ontwerpen werden gepresenteerd in een multisensorische ervaring bestaande uit drie verschillende scenario's waarin technologie, kunst en mode werden gecombineerd.

Het disruptieve modemerk dat drie jaar geleden werd opgericht heeft als duidelijk doel "verandering door de mode-industrie aan te moedigen".

De rondleiding begon in de digitale wereld, die men betrad vanuit een oranje kamer - de kenmerkende merkkleur van LR3 - vol met monitoren die een virtual reality-bril gebruikten. Eenmaal in dit door de creatieven bedachte universum startte de rondleiding, begeleid door verschillende soorten avatars die de ontwerpen presenteerden en ons door de verschillende virtuele scenario's van de ervaring leidden. De virtuele scenario's varieerden van een magisch bos tot een zee, een futuristische stad, een labyrint van oneindige zuilen of een eenvoudige witte kamer voordat we in de laatste kamer de collectie fysiek konden aanschouwen.

Beeld: LR3 ervaring door Alicia Reyes Sarmiento

De collectie werd gepresenteerd als ware het een tentoonstelling, gedragen door opgehangen mannequins die door de ruimte 'zweefden'. Er werd gespeeld met volumes, proporties en beweging, en met contrasterende stoffen zoals zijde, denim, fluweel, katoen en guipur. Daarnaast bevatten de ontwerpen prints met bloemmotieven die zich verweven met kruissymbolen in een rood-geel kleurverloop.

Ethische en milieuvriendelijke mode

Beeld: The Label Edition op 080 Barcelona Fashion, met dank aan de organisatoren.

Afbeeldingen: Eñaut/Tíscar Espadas/Amlul op 080 Barcelona Fashion, met dank aan de organisatie.

Met zijn SS23 collectie 'Under' wilde ontwerper Eñaut het belang benadrukken van koralen om de lucht die we inademen te reinigen. Een andere ontwerper, Tíscar Espadas, nam een commercieel risico met een lokaal handgemaakte collectie die "noch winter noch zomer, noch vrouwelijk noch mannelijk" was. Ook Amlul presenteerde een lokaal gemaakte tijdloze garderobe bestaande uit stukken die in beperkte hoeveelheden werden geproduceerd.

Beeld: Dominnico op 080 Barcelona Fashion, met dank aan Kike Illanes.

Het merk Is Coming, dat voor het eerst deelnam aan de Barcelona Fashion week in een on-site format, toonde zijn slow fashion business model gebaseerd op de circulaire economie. Ook Dominnico, de meest besproken naam van de tweede dag van het evenement, maakte zijn debuut op deze editie. Zijn kleding wordt gekenmerkt door nauwgezette patronen, onderzoek naar nieuwe stoffen en materialen, duurzame processen en een futuristische visie op mode.

080 Reborn

Beeld: 080 Reborn bij 080 Barcelona Fashion, met dank aan de organisatie

In lijn met deze principes van duurzaamheid die gezien werd onder verschilende modelabels, werd in San Pau de eerste tweedehands kleding modeshow van 080 Barcelona Fashion gehouden, met als doel het overbrengen van een duidelijke boodschap ten gunste van hergebruik en duurzaamheid, waarschijnlijk een van de meest urgente problemen in de industrie.

De stylisten Fermin+Gilles lieten zien dat het mogelijk is om modieus te zijn zonder de aarde op te offeren. De outfits die werden getoond als onderdeel van de 080 Reborn sectie van 080 Barcelona Fashion Week werden gemaakt met behulp van tweedehands kleding van samenwerkende lokale winkels zoals Humana, PinkFlamingo, Le Swing en Las Pepitas.

Volgens gegevens van de Catalaanse afvaldienst verbruikt elke inwoner van Catalonië ongeveer 22 kilo nieuwe kleding per jaar en wordt slechts elf procent daarvan op de juiste manier gerecycled.

Beeld: 080 Reborn bij 080 Barcelona Fashion, met dank aan de organisatie

080 Reborn bij 080 Barcelona Fashion maakt deel uit van het 'Pact for Circular Fashion', een initiatief dat de transformatie van de textielsector naar een duurzamer model bevordert.

Als onderdeel van het programma van deze editie organiseerde 080 Barcelona Fashion Week, die sinds haar oprichting streeft naar innovaties op het gebied van duurzaamheid, de TexMeeting 2022, een presentatie waarin nieuwe productiemodellen, de mogelijkheden van hergebruik van vezels en de potentie van biogebaseerde materialen werden geanalyseerd.

Een programma dat diversiteit benadrukt

Beeld: Simorra en 080 Barcelona Fashion, met dank aan Kike Illanes.

Met de SS23 editie bereikte Barcelona Fashion Week ook een mijlpaal op het gebied van diversiteit, met modellen van verschillende grootte, geslacht, afkomst en leeftijd in de casting. Zo was er model Neus Bermejo, die de catwalk liep terwijl ze zwanger was, en model Lorena Durán, die de prijs voor beste model kreeg tijdens de laatste editie van de Mercedes Benz Fashion Week Madrid en diversiteit op de catwalk verdedigt.

Afbeeldingen: Amlul en 080 Barcelona Fashion, met dank aan de organisatie.

Zoals blijkt uit de meest recente editie, vestigt 080 Barcelona Fashion zich als een open, pluralistisch, multidisciplinair en internationaal mode platform met als belangrijkste doel het bevorderen van de cultuur van de mode en haar link met zowel kunst als architectuur.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited.ES en is vertaald naar het Nederlands door Marthe Stroom.