10DAYS en hockeyster Yibbi Jansen over het bouwen van merken waar sport en stijl samenkomen

Nu het wereldkampioenschap hockey nadert, versterkt het Nederlandse merk 10DAYS zijn banden met de vrouwensport door zich te scharen achter een van Nederlands meest vooraanstaande hockey-internationals, Yibbi Jansen, die in augustus haar eigen merk 'Yibbi' lanceert. Het bevindt zich op een commercieel belangrijk snijvlak: de convergentie van performance wear en alledaagse mode, en de stijgende marketingwaarde van vrouwelijke atleten. FashionUnited sprak met Monique Wijnands, chief executive van 10DAYS, en Jansen over merkopbouw, vrouwelijk leiderschap en authentiek blijven tijdens het opschalen.

Voor Wijnands is de link met hockey intuïtief: discipline, teamwork en doorzettingsvermogen zijn waarden die zij zowel in de sport als in het merk terugziet. Ze voegt eraan toe dat hockey vrouwen en mannen op het veld als gelijken behandelt, in plaats van vrouwen als een bijzaak te beschouwen. “Vrouwelijke atleten worden steeds vaker rolmodellen, niet alleen binnen hun sport maar ook daarbuiten”, zegt ze. Jansen steunen is in haar ogen een verlengstuk van de identiteit van 10DAYS, in plaats van een eenmalige activatie.

Meer dan 25 jaar ervaring in het opbouwen van mode- en designmerken heeft de manier gevormd waarop Wijnands de markt leest. De vervagende grens tussen performance wear en alledaagse kleding weerspiegelt volgens haar hoe vrouwen vandaag de dag leven. “Mensen zijn op zoek naar items die met hen meebewegen.” Comfort, kwaliteit en functionaliteit zijn net zo belangrijk als de uitstraling van een kledingstuk. Voor 10DAYS draait het minder om sportkleding of mode en meer om welzijn: kleding die ondersteunt in plaats van beperkt.

'Yibbi': een nieuwe generatie atleet-founders

Jansen vertegenwoordigt een trend die door het B2B-publiek nauwlettend in de gaten wordt gehouden: de topsporter die een persoonlijk merk omzet in een commerciële onderneming. Het idee kreeg vorm tijdens haar studie, rond de tijd dat ze in januari afstudeerde met een master in finance. Iets voor zichzelf opbouwen had haar altijd al aangesproken, en de combinatie met haar sport maakte de stap logisch. 'Yibbi' is gericht op een nieuwe generatie speelsters, gebaseerd op zelfvertrouwen, ambitie en kwaliteit, evenals stijl en elegantie. De esthetiek is bewust minimalistisch en premium, en de introductiecollectie omvat hockey-essentials, van sticks en sokken tot een iconische haarband, tassen en andere accessoires: functionaliteit staat voorop, maar de uitstraling is minstens zo belangrijk.

Ze ziet deze stap als een verlengstuk van haar identiteit, niet als een zijproject. “Ik wil een merk bouwen dat resoneert met een nieuwe generatie hockeysters.” De balans tussen prestatie en controle die haar spel definieert, vertaalt zich volgens haar naar het ondernemerschap: discipline, verantwoordelijkheid en kalmte onder druk. Functionaliteit en mode staan niet op gespannen voet met elkaar. “Sport en stijl gaan heel goed samen”, stelt Jansen, die opmerkt dat hoe een atleet zich voelt in haar kleding, mede haar prestaties bepaalt. Daarin schuilt een boodschap voor ambitieuze jonge vrouwen: je eigen pad kiezen en het risico lopen om fouten te maken is nooit een mislukking als de beslissingen echt van jou zijn.

De Legends Collection 2026 van 10DAYS. Credits: 10DAYS

Geloofwaardigheid als de ultieme test

Niet elke kans past, hoe aantrekkelijk deze er ook uitziet, en Wijnands is daar open over. De test is volgens haar of iets een verlengstuk is van de visie van het merk op lifestyle en welzijn. “Mensen voelen heel goed aan wanneer iets oprecht is. Als het verhaal klopt, blijft het geloofwaardig, hoe groot het podium ook is.”

Het runnen van een modebedrijf en het bouwen van een winnend team verschillen in haar ogen niet zoveel van elkaar: beide draaien om mensen, vertrouwen en een gezamenlijk doel, en om een omgeving waarin talent kan groeien. Haar advies aan Jansen als startende founder sluit daarop aan: blijf dicht bij jezelf. In de beginfase stromen de meningen en aanbiedingen binnen, en een duidelijke identiteit voorkomt dat een merk iedereen probeert aan te spreken en uiteindelijk niemand bereikt.

Voor beide vrouwen vormen de komende maanden, het WK en vervolgens de lancering in augustus, een jaar waarin ze elkaar steunen. 10DAYS hoopt op een grotere zichtbaarheid, een goed ontvangen WK-collectie en meer bezoekers in de pop-upstore; Jansen streeft naar een sterk toernooi en een solide lancering om van daaruit jarenlang door te bouwen. Wat zij het meest waardevol vindt, is de kans om te leren van een merk dat zijn sporen al heeft verdiend: “Ik hoop van 10DAYS te leren hoe je een sterk merk bouwt dat door de jaren heen relevant blijft, zonder je eigen identiteit te verliezen.”