10DAYS introduceert: 10DAYS925 ‘Formal Comfortwear’

In februari 2026 lanceert 10DAYS, hét lifestylemerk uit Amsterdam, een nieuwe toevoeging aan de huidige collecties: 10DAYS925, formal comfortwear. Een tijdloze collectie, ontworpen voor de pro- fessional van nu. Waar de 10DAYS365-lijn draait om everyday essentials, onder- scheidt 10DAYS925 zich door een unieke balans tussen comfort en formality.

De collectie wordt geproduceerd in Portugal en bestaat uit hoogwaardige, veelzijdige formal comfortwear. De tagline “Costume comfort” benadrukt precies die essentie: een formele, professionele look met een verfijnde stijl en ultiem draaggemak.

Credits: 10DAYS

De collectie draait om één key fabric: zwarte crêpe stretch. Lichtgewicht, kreukvrij en zacht, met precies genoeg stretch voor bewegingsvrijheid en comfort. Perfect voor op kantoor én ideaal om mee te reizen. Voor een onverwachte, sportieve twist is de stof afgewerkt met een mesh voering.

Met praktische details als elastische tailles, zakken en veelzijdige silhouetten beweegt 10DAYS925 moeiteloos mee tussen werk, reizen en vrije tijd – afgestemd op de dynamiek van het dagelijks leven.